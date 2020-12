Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Γιορτές χωρίς κάλαντα και με νέα μέτρα, εάν…

Ο Υφ. Πολιτικής Προστασίας έκανε νέα έκκληση για τήρηση των μέτρων και προειδοποίησε για «σαρωτικούς ελέγχους». Ποια είναι η εικόνα για τα κρούσματα σε δυτική Αττική και Κοζάνη.

Με εκτεταμένους κι εντατικούς ελέγχους, περιορισμένο αριθμό ατόμων (μέχρι 9 άτομα) στο γιορτινό τραπέζι και χωρίς κάλαντα θα εορταστούν φέτος τα Χριστούγεννα, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα. «Όπως περάσαμε ένα διαφορετικό Πάσχα, έτσι και τα Χριστούγεννα φέτος θα είναι διαφορετικά», διεμήνυσε ο κ. Χαρδαλιάς ενώ τόνισε ότι κατά την περίοδο αυτή «είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην διακινδυνεύσουμε μετά τις γιορτές να βρεθούμε αντιμέτωποι με μία νέα έξαρση της πανδημίας». Ο κ. Χαρδαλιάς κατέστησε σαφές ότι οι πολίτες δεν θα πάνε σε ρεβεγιόν ούτε θα μαζευτούν σε μεγάλες παρέες για να γιορτάσουν, όπως τις άλλες χρονιές, ενώ επισήμανε ότι γύρω από το γιορτινό τραπέζι -αν δεν είμαστε μόνο με την οικογένειά μας- μπορούν να συγκεντρωθούν 2 οικογένειες και μέχρι 9 άτομα -οι ίδιες οικογένειες- καθώς όπως είπε «αυτές τις μέρες πρέπει να διατηρήσουμε όσο πιο περιορισμένο γίνεται τον κύκλο μας».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα συνεχίσει να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών, χωρίς κάποια εξαίρεση για την παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η μοναδική «εξαίρεση», όπως ανέφερε, την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων θα είναι στο εύρος των ελέγχων που θα γίνονται σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις περιοχές με μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο. «Η Ελληνική Αστυνομία και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα είναι παντού και ιδιαίτερα κατά τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας, δηλαδή 10 το βράδυ με 5 το πρωί», επeσήμανε λίγη ώρα μετά την ανακοινωση των θανάτων και των νέων κρουσμάτων της Τρίτης.

Ακόμη, ξεκαθάρισε ότι τα παιδιά φέτος δεν θα μπορέσουν να βγουν να πουν τα κάλαντα, καθώς πέρα του ότι φέτος τα πάντα θα είναι διαφορετικά, δεν προβλέπεται και κάποια μετακίνηση για το λόγο αυτό.

Σχετικά τώρα με τους χώρους λατρείας, υπενθύμισε ότι επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών παρουσία πιστών τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα, δηλαδή στις 25 Δεκεμβρίου, την 1η και τις 6 Ιανουαρίου. Εντός του χώρου λατρείας επιτρέπεται 1 άτομο ανά 15 τ.μ. με 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των ατόμων προς κάθε κατεύθυνση. Ο μέγιστος αριθμός παρισταμένων είναι 25 άτομα, ενώ στην περίπτωση των Μητροπολιτικών Ναών τα 50 άτομα. Παράλληλα σημειώνεται ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την παραμονή στο χώρο λατρείας.

«Είναι ξεκάθαρο ότι οι φετινές γιορτές θα είναι ιδιαίτερες, καθώς τα μέτρα που ισχύουν δεν μας επιτρέπουν να γιορτάσουμε με τον τρόπο ενδεχομένως που θα θέλαμε. Είναι όμως απαραίτητα και σημαντικά για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία ανθρώπινων ζωών, την προστασία των ανθρώπων που αγαπάμε και μας αγαπούν», υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Επιπλέον ανέφερε ότι διαφορετικά θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα και στην Ευρώπη, καθώς πολλές χώρες αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε άρση των μέτρων εν όψει των εορτών, ενώ προσέθεσε ότι ακόμα, και χώρες που άνοιξαν καταστήματα και εστιατόρια, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, αναγκάστηκαν να κλείσουν ξανά, προκειμένου να αποφύγουν μια νέα έξαρση της πανδημίας μετά τις γιορτές.

Σχετικά με την μετάλλαξη του ιού που έχει εντοπιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι τα νέα αυτά δεδομένα οδήγησαν στην επικαιροποίηση της αεροπορικής οδηγίας (notam) που ισχύει για τις αφίξεις από τη χώρα αυτή προς τη χώρα μας. Έτσι από σήμερα το πρωί και μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, όσοι έρχονται στην Ελλάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε rapid test και σε δεκαήμερο υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ' οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF.

Προκειμένου να βγουν από την καραντίνα οι αφιχθέντες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υποβληθούν σε νέο PCR τεστ όταν συμπληρωθεί το 10ήμερο, το οποίο να είναι αρνητικό για να γίνει η άρση του υποχρεωτικού προληπτικού περιορισμού που ελέγχεται από την αστυνομία. Παράλληλα συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση όλων των ταξιδιωτών από το εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων και των ταξιδιωτών από το Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν αρνητικό μοριακό (PCR) τεστ 72 ωρών και να συμπληρώνουν υποχρεωτικά την φόρμα PLF προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα.

Η κατάσταση σε Κοζάνη και Δυτική Αττική

Σχετικά τώρα με την επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και η Δυτική Αττική, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης υπάρχουν σήμερα 367 ενεργά κρούσματα, ο μέσος όρος ηλικίας των οποίων είναι τα 54 έτη. Σε κατ' οίκον περιορισμό βρίσκονται επίσης οι 477 στενές επαφές high risk των κρουσμάτων, που προέκυψαν από τη διαδικασία ιχνηλάτησης. Το 79,52% των κρουσμάτων παρουσιάζει κύρια ή δευτερεύοντα συμπτώματα, 47,58% στην πρώτη περίπτωση και 31,94% στη δεύτερη.

Όσον αφορά την εικόνα στη Δυτική Αττική, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς παρά την έντονη διαδημοτική κινητικότητα των ενεργών κρουσμάτων τις προηγούμενες εβδομάδες, που τους προβλημάτισε έντονα, «οι σαρωτικοί και στοχευμένοι έλεγχοι των κλιμακίων του ΕΟΔΥ τις τελευταίες ημέρες δείχνουν ότι ευτυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερα εκτεταμένη διασπορά και επιδημιολογικά clusters που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές στην περιοχή». Αυτή τη στιγμή στο δήμο Ασπροπύργου υπάρχουν 179 ενεργά κρούσματα, στο δήμο Ελευσίνας 78 και στο δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 25. Σχετικά με το αν θα υπάρξει παράταση των περιοριστικών μέτρων στις περιοχές αυτές ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι παρακολουθούν αναλυτικά και αξιολογούν όλα τα δεδομένα σε καθημερινή βάση και την Πέμπτη θα τεθούν σε γνώση των επιδημιολόγων ώστε να κάνουν τις δικές τους εισηγήσεις σχετικά με την παράταση ή όχι των επιπλέον αυστηρών περιοριστικών μέτρων που ισχύουν ως τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Στη συνέχεια απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών αυτών να συνεχίσουν να εφαρμόζουν στο ακέραιο τα μέτρα, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε άρση τους το ταχύτερο δυνατό.

«Πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι οι αποφάσεις μας βασίζονταν, βασίζονται και θα συνεχίσουν να βασίζονται στα σύνθετα επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής και μόνο», σημείωσε.

Τέλος απηύθυνε έκκληση σε όλους τους πολίτες της χώρας να τηρήσουν με συνέπεια τα μέτρα τις επόμενες ημέρες, ώστε να αποφευχθεί τυχόν επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων αμέσως μετά τις γιορτές. «Γιορτάζουμε τα φετινά Χριστούγεννα διαφορετικά, ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε και πάλι μαζί με όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα σε λίγο καιρό, χωρίς να λείπει κανείς», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ακόμη, ο κ. Χαρδαλιάς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι αν οι πολίτες δεν πειθαρχήσουν τα Χριστούγεννα υπάρχει περίπτωση να ληφθούν πρόσθετα μέτρα την Πρωτοχρονιά.

Ερωτηθείς αν υπήρξε επίσημη εισήγηση για την λήψη μέτρων νωρίτερα στη Β. Ελλάδα που δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι «η κυβέρνηση δίνει μαζί με την αυτοδιοίκηση αυτή τη μάχη από την αρχή της πανδημίας. Το ενδιαφέρον των δημάρχων, των αυτοδιοικητικών μας είναι κοντά στους δημότες, το ενδιαφέρον της κυβέρνησης είναι για τους πολίτες, όλοι μαζί δίνουμε αυτή τη μάχη. Συζητάμε, αναλύουμε, προχωράμε σε συγκεκριμένες πολιτικές. Ο καθένας έχει ένα δικό του κομμάτι που ανταποκρίνεται στα ζητήματα πολιτικής που αφορούν σε μέτρα ή σε πρωτοβουλίες για τον κορονοϊό και στο τέλος όλης αυτής της μάχης όλοι αυτοί που θα βγουν κερδισμένοι είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Η μάχη είναι κοινή, η προσπάθεια είναι κοινή και την ώρα που δίνουμε αυτή τη μάχη αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην μπαίνουμε σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που καλλιεργούνται αλλά να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις για όλα τα προβλήματα σε κάθε γειτονιά ξεχωριστά».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία των ιχνηλατήσεων ανά χώρο και τύπο συνάθροισης κι αν έχουν εντοπιστεί φορείς που λειτούργησαν ως υπερμεταδότες , συγκεκριμένα συμβάντα και χώροι υπερμετάδοσης, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι υπάρχουν ποσοτικά και αναλυτικά στοιχεία. «Είναι σίγουρο ότι από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης αυτής της πανδημίας και σε όλες τις φάσεις της και εντοπίζονταν και εντοπίζονται ακόμη και φορείς και χώροι και συμβάντα με σαφείς ενδείξεις υπερμετάδοσης, αυτό βγαίνει από την ιχνηλάτηση. Όλα αυτά αξιολογούνται με απόλυτο σεβασμό προς τα προσωπικά δεδομένα. Όλα αυτά τα δεδομένα αποτελούν και τη βάση πάντα σε επίπεδο ανωνυμοποιημένων στοιχείων και αριθμητικών δεδομένων για τους επιδημιολόγους μας για να γίνονται σχετικές εισηγήσεις. Προφανώς υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία που μας βοηθούν να παίρνουμε και να αξιολογούμε καθημερινά τα δεδομένα σε κάθε περιοχή και να προσπαθούμε μικρά ή μεγάλα clusters, μικρούς ή μεγάλους πολλαπλασιαστές να τους στεγανοποιούμε ώστε να προλαβαίνουμε την οποιαδήποτε περαιτέρω υπερμετάδοση ή έξαρση της πανδημίας σε μια περιοχή», σημείωσε.