Αθλητικά

ΑΕΚ: Τέλος ο Καρέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ένωση βρίσκεται σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του Ιταλού. Ποιος είναι το φαβορί.

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Μάσιμο Καρέρα ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (22/12) η ΠΑΕ ΑΕΚ, σε λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την ισοπαλία με τον Βόλο στη Ριζούπολη (2-2).

Η στήριξη που του παρείχε η διοίκηση μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό έπαψε να υφίσταται από το χθες το βράδυ μετά τη νέα «γκέλα» της ομάδας αυτή την φορά απέναντι στο συγκρότημα της Μαγνησίας.

Πλέον, η Ένωση βρίσκεται σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του Ιταλού, με τον Μανόλο Χιμένεθ να είναι το φαβορί, ενώ συζητήσεις γίνονται και με τον Γκουστάβο Πογέτ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μάσιμο Καρέρα.

Ο Ιταλός προπονητής συμπλήρωσε χθες 50 αγώνες στον πάγκο της ομάδας μας, με απολογισμό 27 νίκες, 12 ισοπαλίες και 11 ήττες. Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ πριν από περίπου ένα χρόνο και κάθισε για πρώτη φορά στον κιτρινόμαυρο πάγκο στις 14 Δεκεμβρίου 2019 στον αγώνα με τη Ξάνθη.

Υπό την τεχνική του καθοδήγηση η ΑΕΚ τερμάτισε στην τρίτη θέση του περσινού πρωταθλήματος της Super League, συμμετείχε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας όπου ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό, ενώ επέστρεψε στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων μετά την πρόκριση επί της γερμανικής Βόλφσμπουργκ και τη συμμετοχή στους ομίλους του εφετινού UEFA Europa League.

H ΠΑΕ ΑΕΚ ευχαριστεί τον Μάσιμο Καρέρα για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της προπονητικής του καριέρας».