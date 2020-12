Υγεία - Περιβάλλον

Ποσότητες μικροπλαστικού βρέθηκαν σε πλακούντες εγκύων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στη διεθνή κοινή γνώμη και ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα προκαλούν τα αποτελέσματα της έρευνας.

Ανησυχία στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει προκαλέσει έρευνα που έγινε σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Ρώμης και αποκάλυψη την ύπαρξη μικροπλαστικού στον πλακούντα νέων μητερών.

Η ποσότητα του μικροπλαστικού στοιχείου μπορεί να προκαλέσει δυνητικά πολλά προβλήματα στο έμβρυο, αλλά και στο παιδί όταν γεννηθεί.

Η επίδρασή του όμως, προς το παρόν, δεν είναι σαφής, με μερίδα επιστημόνων να συμπεραίνουν ότι το μικροπλαστικό ενδέχεται να επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα των εμβρύων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μετά τη γέννηση.

Συνολικά δώδεκα μικροπλαστικά θραύσματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας σε τέσσερις από τους έξι πλακούντες που διατέθηκαν στην επιστήμη, ενώ μόλις το 3% του ιστού του κάθε πλακούντα ελήφθη κατά τη δειγματοληψία. Αυτό σημαίνει ότι, η ποσότητα μικροπλασιτκού ανά πλακούντα είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερος.