Κόσμος

Γαλλία: Νεκροί αστυνομικοί μετά από πυροβολισμούς

Αιματηρό περιστατικό στο κεντρικό τμήμα της Γαλλίας. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

(εικόνα αρχείου)

Τρεις χωροφύλακες σκοτώθηκαν κι ένας τέταρτος τραυματίστηκε όταν άνοιξε πυρ εναντίον τους άνδρας που κακοποιούσε τη σύζυγό του τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο συγκλίνουσες πηγές.

Χωροφύλακες, που ειδοποιήθηκαν να μεταβούν σε σπίτι σε απομονωμένη περιοχή αφού η δύναμη έλαβε αναφορά για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, έγιναν στόχος πυρών καθώς προσπαθούσαν να διασώσουν τη σύζυγο του άνδρα, η οποία είχε βρει καταφύγιο στην οροφή κατοικίας κοντά στο χωριό Σεν Ζιστ, στην περιφέρεια Κλερμόν-Φεράν.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι δύο χωροφύλακες έγιναν στόχος πυρών καθώς προσέγγιζαν στο σπίτι. Ένας υπέκυψε στα τραύματά του, ο δεύτερος, με τραύμα στο πόδι, διακομίστηκε σε νοσοκομείο από πυροσβέστες.

Αφού έβαλε φωτιά στο σπίτι, αλλόφρων, ο άνδρας άνοιξε ξανά πυρ εναντίον στελεχών της χωροφυλακής που βρίσκονταν γύρω από το οίκημα, τραυματίζοντας θανάσιμα άλλα δύο στελέχη, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο η εισαγγελία της περιφέρειας Κλερμόν-Φεράν, η οποία διευκρίνισε ότι η γυναίκα διασώθηκε και είναι ασφαλής.

«Τουλάχιστον 7 μέλη της GIGN (σ.σ. μονάδα των ειδικών δυνάμεων της γαλλικής χωροφυλακής) βρίσκονται επιτόπου. Λαμβάνονται οι μεγαλύτερες δυνατές προφυλάξεις δοθέντος του πόσο επικίνδυνος είναι ο άνθρωπος αυτός», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές: είχαν υπάρξει στο παρελθόν συμβάντα ενδοοικογενειακής βίας με αφορμή την επιμέλεια παιδιού του ζευγαριού.