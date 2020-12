Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: τι έδειξαν τα rapid test της Τετάρτης - Κρούσματα και ηλικίες

Περισσότερα από 5000 τεστ σε 40 σημεία ανά την επικράτεια διενεργήθηκαν την προπαραμονή των Χριστουγέννων.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 40 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 5.469 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 28 κρούσματα (0,51%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 15 άνδρες και 13 γυναίκες.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα - Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»: Πραγματοποιήθηκαν 455 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 455 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Δυτικής Αττικής - Δήμος Φυλής: Πραγματοποιήθηκαν 328 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,13%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 328 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,13%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη. ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών - Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Πραγματοποιήθηκαν 437 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 437 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών - Δήμος Χαϊδαρίου: Πραγματοποιήθηκαν 429 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,23%). Αφορά σε γυναίκα 20 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 429 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,23%). Αφορά σε γυναίκα 20 ετών. ΠΕ Θεσσαλονίκης - Καλαμαριά: Πραγματοποιήθηκαν 282 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,35%). Αφορά σε άνδρα 67 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 282 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,35%). Αφορά σε άνδρα 67 ετών. ΠΕ Θεσσαλονίκης - Ποσειδώνιο: Πραγματοποιήθηκαν 140 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 140 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Θεσσαλονίκης - Καυτατζόγλειο: Πραγματοποιήθηκαν 114 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,88%). Αφορά σε γυναίκα 47 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 114 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,88%). Αφορά σε γυναίκα 47 ετών. ΠΕ Θεσσαλονίκης - Δήμος Θέρμης: Πραγματοποιήθηκαν 221 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,45%). Αφορά σε άνδρα 50 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 221 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,45%). Αφορά σε άνδρα 50 ετών. ΠΕ Θεσσαλονίκης - Δήμος Αμπελοκήπων: Πραγματοποιήθηκαν 135 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πάρου - Κτελ Νάουσας: Πραγματοποιήθηκαν 17 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 17 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πάρου - Λιμάνι Παροικιάς: Πραγματοποιήθηκαν 7 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 7 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πάρου - Παροικιά: Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ρόδου - Αρχάγγελος: Πραγματοποιήθηκαν 129 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,33%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 129 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,33%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη. ΠΕ Λήμνου - Μύρινα: Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Βοιωτίας - Θεσπιές: Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,33%). Αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,33%). Αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη. ΠΕ Μαγνησίας - Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου: Πραγματοποιήθηκαν 124 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,81%). Αφορά σε άνδρα 43 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 124 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,81%). Αφορά σε άνδρα 43 ετών. ΠΕ Μαγνησίας - Λαύκος Πηλίου: Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Μαγνησίας - Τρικέρι Πηλίου: Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Καρδίτσας - Καρδίτσα: Πραγματοποιήθηκαν 326 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,31%). Αφορά σε άνδρα 24 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 326 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,31%). Αφορά σε άνδρα 24 ετών. ΠΕ Ιωαννίνων - Ιωάννινα: Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας - Ελασσόνα: Πραγματοποιήθηκαν 120 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 120 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας - Πλατύκαμπο: Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας - Ναύπακτος: Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Καστοριάς - Λεωφόρος Κύκνων: Πραγματοποιήθηκαν 74 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 74 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Δράμας - Δράμα: Πραγματοποιήθηκαν 151 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,66%). Αφορά σε άνδρα 51 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 151 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,66%). Αφορά σε άνδρα 51 ετών. ΠΕ Κορινθίας - Ξυλόκαστρο: Πραγματοποιήθηκαν 176 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 176 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ξάνθης - Ξάνθη: Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη. ΠΕ Αρκαδίας - Τρίπολη: Πραγματοποιήθηκαν 405 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 405 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας - Εσωβάλτα Γιαννιτσών: Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας - Σταυροδρόμι Γιαννιτσών: Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας - Ακρολίμνη Γιαννιτσών: Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας - Νέα Πέλλα: Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κοζάνης - Γαλατίνη Κοζάνης: Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,67%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 23 έτη.

ΠΕ Κοζάνης - Τσοτύλι Κοζάνης: Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,08%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,08%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 47 έτη. ΠΕ Γρεβενών - Δεσκάτη Γρεβενών: Πραγματοποιήθηκαν 69 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 69 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πιερίας - Αιγίνιο: Πραγματοποιήθηκαν 127 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 127 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πιερίας - Κατερίνη: Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Χίου - Ιωνικό Κολυμβητήριο: Πραγματοποιήθηκαν 133 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,75%). Αφορά σε άνδρα 47 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 133 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,75%). Αφορά σε άνδρα 47 ετών. ΠΕ Πρέβεζας - Πρέβεζα: Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φωκίδας - Άμφισσα: Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.