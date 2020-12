Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Πιερρακάκης: τα κριτήρια για την προτεραιότητα στον εμβολιασμό

Όσα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες για τα ραντεβού και τον εμβολιασμό. Πως θα εντοπίζονται όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τι είπε για την αυθημερόν έκδοση συντάξεων και για τις εκκρεμείς αιτήσεις.

«Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση, τεχνικά πολύ δύσκολη διαδικασία, θα υπάρχουν προκλήσεις και ο στόχος είναι να αντιμετωπίζονται άμεσα και να εξαλείφονται στην πορεία τα όποια προβλήματα», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σε ότι αφορά την προτεραιοποίηση για την διενέργεια των εμβολιασμών, ο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε ότι το σχέδιο ξεκινά με τους υγειονομικούς υπαλλήλους και όσους φιλοξενούνται σε γηροκομεία και ανάλογες δομές. Επεσήμανε δε την ιδιαιτερότητα της διαδικασίας, καθώς τα εμβόλια διατηρούνται σε ξηρό πάγο και εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία και τεράστια ακρίβεια λόγω της συντήρησης του.

Σημείωσε ότι η προτεραιότητα για τον εμβολιασμό θα προκύπτει με βάση την ηλικία που εμφανίζεται στον ΑΜΚΑ κάθε πολίτη και άλλες πληροφορίες που τυχόν υπάρχουν, όπως η διεύθυνση που έχει δηλωθεί για την άυλη συνταγογράφηση. Συμπλήρωσε ότι θα ορίζονται τα ραντεβού, τα οποία ο πολίτης θα πρέπει να επιβεβαιώνει ως προς τον τόπο και τον χρόνο ή να αλλάξει τις παραμέτρους.

Τόνισε ακόμη ότι τα ραντεβού θα κλείνονται ψηφιακά, μέσω της σελίδας https://emvolio.gov.gr/, ενώ επεσήμανε ότι σε κάθε περίπτωση πολίτες που δεν έχουν δεξιότητα χειρισμού των ψηφιακών μέσων, μπορούν να πηγαίνουν στα ΚΕΠ ή στο φαρμακείο της γειτονιάς του και με τον ΑΜΚΑ και την ταυτότητα τους, θα μπορούν να κλείνουν το ραντεβού τους.

Ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία σε ότι αφορά τον ΑΜΚΑ, όμως ότι υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία στον εντοπισμό των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες λόγω χρόνιων νοσημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως ανέφερε, θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα από την άυλη συνταγογράφηση, καθώς κάθε φάρμακο συνοδεύεται από έναν κωδικό που αφορά την πάθηση για την οποία χορηγείται.

Σε ότι αφορά άτομα τα οποία είναι κλινήρη στα σπίτια τους και δη σε απομονωμένες περιοχές της επικράτειας, ανέφερε ότι «ακόμη σχεδιάζεται η μέθοδος και το σχέδιο για την εμβολιαστική κάλυψη τους, λόγω και της ιδιαιτερότητας του μοναδικού, έως τώρα, εγκεκριμένου εμβολίου για την Ελλάδα και της συντήρησης του σε βαθιά κατάψυξη».

«Όλα τα ψηφιακά συστήματα για το Σχέδιο «Ελευθερία» και τον εμβολιασμό του πληθυσμού έναντι του κορονοϊού θα είναι έτοιμα έως το τέλος του έτους», δεσμεύθηκε ο κ. Πιερακκάκης, λέγοντας ότι απαιτείται μια σειρά εφαρμογών και για την εφοδιαστική αλυσίδα, την αποθήκευση και διακίνηση των εμβολίων κτλ, υπογραμμίζοντας ότι σε πρώτη φάση το σχέδιο προβλέπει να γίνονται 12.000 εμβολιασμοί την ημέρα.

Αυθημερόν η έκδοση συντάξεων

Ο κ. Πιερρακάκης δεσμεύθηκε για «έκδοση συντάξεων αυθημερόν το 2021 και άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμών συντάξεων που έχουν σωρευτεί, για τις οποίες υπάρχει το παράδοξο το Κράτος να έχει τα χρήματα, αλλά οι συντάξεις να μην μπορούν να δοθούν λόγω της μη εξέτασης των φακέλων», λέγοντας ότι αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που από την άλλη πλευρά συζητάμε για την τεχνολογία 5G και άλλες εξελίξεις.

Ο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε και στις εκατοντάδες υπηρεσίες και διευκολύνσεις που οι πολίτες μπορούν να βρουν στην πλατφόρμα gov.gr, για την οποία υπάρχει και σχετική εφαρμογή για κινητά και τάμπλετ, λέγοντας ενδεικτικά ότι από την άνοιξη έχουν εκδοθεί ψηφιακά, περισσότερα από δύο εκατομμύρια πιστοποιητικά για το γνήσιο της υπογραφής, για τα οποία θα χρειάζονταν ισάριθμες επισκέψεις πολιτών σε υπηρεσίες.