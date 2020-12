Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε ποια περιοχή δεν “δείχνουν” ιικό φορτίο τα λύματα

H τελευταία δειγματοληψία δεν έδειξε παρουσία ιικού φορτίου. Η ανακοίνωση του δήμου.

Απουσία ιικού φορτίου στα λύματα της περιοχής «έδειξαν» οι ειδικές αναλύσεις για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κισσάμου.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι ειδικές αναλύσεις ανεπεξέργαστων λυμάτων για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 συνεχίστηκαν με τη μοριακή μέθοδο ανάλυσης Real-TimePCR και η τελευταία δειγματοληψία, που διεξήχθη στις 18 Δεκεμβρίου, δεν έδειξε παρουσία ιικού φορτίου.

«Η αντίληψη εκ μέρους όλων μας της σοβαρότητας της κατάστασης και η πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας οδήγησαν σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Με υπευθυνότητα, υπομονή και προσοχή από όλους μας κατά τις γιορτινές μέρες που έρχονται, θα μπορέσουμε να καλωσορίσουμε την νέα χρονιά με αισιοδοξία», τονίζεται στην ανακοίνωση του δήμου.