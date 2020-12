Αθλητικά

ΠΣΖ: “χρυσή” αποζημίωση στον Τούχελ

Πλουσιότερος κατά πολλά εκατομμύρια έφυγε από την ομάδα. Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του.

Με επιπλέον 7 εκατ. ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του αποχωρεί απ’ τον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος απολύθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (24/12) απ’ τη διοίκηση των «τρεμπλούχων» Γαλλίας, πληρώνοντας εν πολλοίς την κόντρα του με τον τεχνικό διευθυντή του κλαμπ, Λεονάρντο.

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο, που έχει μείνει περίπου ένα χρόνο μακριά απ’ τους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του απ’ την Τότεναμ στα μέσα της περασμένης σεζόν, θα είναι όπως όλα δείχνουν ο «διάδοχός» του, όμως κι ο Γερμανός τεχνικός θα επιστρέψει στην πατρίδα του με απολογισμό δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και ένα Λιγκ Καπ Γαλλίας, αλλά και το «παράσημο» της παρουσίας της Παρί στον τελικό του προηγούμενου Champions League, όπου έχασε με 1-0 απ’ τη Μπάγερν Μονάχου.

Όπως αναφέρει η «Parisien», οι Καταριανοί ιδιοκτήτες της γαλλικής ομάδας συμφώνησαν να πληρώσουν όλο το συμβόλαιο που είχε ο Τούχελ και οι συνεργάτες του έως τη λήξη της εφετινής σεζόν (7 εκατ. ευρώ), ανεβάζοντας το σύνολο των χρημάτων που κέρδισε ο Γερμανός προπονητής στα 2,5 χρόνια της συνεργασίας του με την Παρί, στα 22 εκατ. ευρώ!