Lockdown: Αυστηροί έλεγχοι της Αστυνομίας τη νύχτα στην Αθήνα (εικόνες)

Εντατικοί ήταν οι έλεγχοι των αστυνομικών μετά τις 10 το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων.

Εκτεταμένοι ήταν οι έλεγχοι της αστυνομίας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας την παραμονή των Χριστουγέννων από τις 22:00, που ξεκίνησε η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Όπως είχε προειδοποιήσει η κυβέρνηση η ΕΛ.ΑΣ θα ελέγχει οποιονδήποτε κινείται 24 και 25 Δεκεμβρίου το διάστημα 22:00 – 05:00.



Ο αστυνομικοί σταματούσαν τους οδηγούς για να ελέγξουν είτε τα κινητά τους τηλέφωνα για τα σχετικά sms μετακίνησης είτε τα έγγραφα μετακίνησης.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας Ιωάννα Ροτζιώκου, μιλώντας στην ΕΡΤ1, ανέφερε ότι όλα κύλησαν ομαλά την χθεσινή νύχτα.

Και για την ημέρα των Χριστουγέννων επιτρέπεται η μετακίνηση για μετάβαση σε σπίτια συγγενών, με όλους τους κανόνες που προβλέπονται στη σχετική ΚΥΑ, δηλαδή δύο άτομα συγγενείς πρώτου βαθμού με μάσκες στο αυτοκίνητο και ανήλικα τέκνα αν υπάρχουν. Η μετακίνηση γίνεται με SMS με κωδικό 6 στο 13033 και μόνο μέχρι τις 10 το βράδυ, δεδομένου πως βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες. Επισημαίνεται ότι χρειάζεται διαφορετικό SMS για την μετάβαση στο συγγενικό σπίτι που είναι το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και διαφορετικό για την επιστροφή.