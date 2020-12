Κοινωνία

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση οχημάτων, το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων.

(εικόνα αρχείου)

Μια γυναίκα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, αργά το βράδυ, της παραμονής των Χριστουγέννων.

Η τραγωδία συνέβη γύρω στις 21:10, στο Μενίδι, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 41χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η 52χρονη να τραυματιστεί θανάσιμα.