Κόσμος

Επίσκεψη – έκπληξη σε παιδιά σε νοσοκομεία της Μόσχας (εικόνες)

Μια ευχάριστη νότα στις δύσκολες ώρες που περνούν οι μικροί μαχητές.

Εθελοντές ντυμένοι ως «Παγωμένος Άγιος» (Father Frost) επισκέφτηκαν παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Μόσχας, για να κάνουν έκπληξη στους μικρούς μαχητές.

Δεκάδες Ρώσοι φόρεσαν τα κοστούμια τους και ανέβηκαν σε γερανούς για να τους δουν τα παιδιά από όλους τους ορόφους των νοσοκομείων.

Τα μικρά χαμογέλασαν κι ένιωσαν τη χαρά των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων.

Δεν ήταν όμως, μόνο οι επισκέψεις- έκπληξη, αλλά και τα 6000 δώρα που μοιράστηκαν στα παιδιά που νοσηλεύονται σε πέντε νοσοκομεία της Μόσχας, όπου έλαβε χώρα το πρόγραμμα «Πρωτοχρονιάτικο δέντρο Καλοσύνης».