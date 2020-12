Κόσμος

Κορονοϊός: Νέα lockdown στην Ευρώπη

Αυστρηρά μέτρα σε πολλές χώρες μία ημέρα πριν ξεκινήσει στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ η εκστρατεία εμβολιασμού κατά της Covid-19.

Η Αυστρία, η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία τίθενται εκ νέου υπό αυστηρό περιορισμό σήμερα, επομένη των Χριστουγέννων, μία ημέρα πριν ξεκινήσει στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ η εκστρατεία εμβολιασμού κατά της Covid-19, που έχει προσβάλει πάνω από 25 εκατ. ανθρώπους στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Έπειτα από τη χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα, στη διάρκεια της οποίας στους Αυστριακούς επετράπη και πάλι να πάνε για σκι, γενικευμένο lockdown, το τρίτο κατά σειρά, τίθεται από σήμερα σε ισχύ στη χώρα των Άλπεων. Το νέο σκληρό lockdown προβλέπει περιορισμούς εξόδου καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, σύμφωνα με την κυβέρνηση, και θα διαρκέσει έως την 24η Ιανουαρίου, με σχετική χαλάρωση των περιορισμών από τη 18η Ιανουαρίου για όσους έχουν υποβληθεί σε τεστ αντιγόνων. Επίσης από τη 18η Ιανουαρίου, εκπαιδευτικοί, έμποροι και εμποροϋπάλληλοι που έρχονται σε επαφή με πελάτες και οδηγοί στα μέσα μεταφοράς θα υποβάλλονται σε τεστ κάθε εβδομάδα.

Νέοι, δρακόντειοι περιορισμοί, όπως κλείσιμο των μη απαραίτητων καταστημάτων και περιορισμός ή απαγόρευση των κοινωνικών επαφών, τίθενται σήμερα σε ισχύ στη Σκωτία και στη Βόρεια Ιρλανδία.

Νέο lockdown έχει ήδη επιβληθεί σε τμήμα της Αγγλίας από την 20ή Δεκεμβρίου προκειμένου να αναχαιτιστεί το μεταλλαγμένο στέλεχος του νέου κορονοϊού, που θεωρείται πιο μεταδοτικό.

Πάνω από 25 εκατ. κρούσματα Covid-19 έχουν επιβεβαιωθεί στην Ευρώπη, την περιφέρεια του πλανήτη που έχει πληγεί περισσότερο, ξεπερνώντας στη σχετική κατάταξη τη Βόρεια Αμερική (19,2 εκατ. κρούσματα), σύμφωνα με τη χθεσινή καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει καταγράψει πάνω από 540.000 θανάτους και είναι επίσης η περιοχή όπου ο ιός εξαπλώνεται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα: 250.000 νέες μολύνσεις κάθε μέρα κατά μέσο όρο την προηγούμενη εβδομάδα, επί συνόλου 630.000 σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ελβετία, το Μεξικό, τη Χιλή και αρκετές άλλες χώρες, ξεκινούν αύριο εκστρατείες εμβολιασμού στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, όπου οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν την 21η Δεκεμβρίου το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech. Κάθε χώρα ορίζει ποιοι θα εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα, ενώ χειρίζεται την οργάνωση της μεταφοράς και της αποθήκευσης των εμβολίων που προμηθεύεται.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της τρομερής χρονιάς, είδαμε να γίνονται θυσίες από τόσους πολλούς ανθρώπους για να προστατευθεί και να διατηρηθεί η ζωή. Δεν πρέπει να πάνε χαμένες αυτές οι θυσίες», τόνισε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους. «Τα εμβόλια προσφέρουν τη λύση για να βγούμε τελικά από αυτή την τραγωδία. Αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος».