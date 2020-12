Πολιτική

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την Ελλάδα για δέσμευση 15 περιοχών στο Αιγαίο

Για προκλήσεις και κλιμάκωση της έντασης κατηγορεί με δήλωσή του την Ελλάδα, ο Χακίμ Ακσόι.

Η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα για αύξηση της έντασης και ισχυρίζεται πως προκαλεί με τις δεσμεύσεις περιοχών στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο . Μάλιστα η Άγκυρα καλεί την Ελλάδα να «δράσει υπεύθυνα συμβάλλοντας στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, στο πλαίσιο της κοινής λογικής και της καλής γειτονίας».

«Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη στάση μας απέναντι στο άνοιγμα διαύλων διαλόγου, ειδικά διερευνητικών συνομιλιών με την Ελλάδα, χωρίς προϋποθέσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πως συνεχίζονται τα προκλητικά βήματα της Ελλάδας στην περιοχή, τα οποία αυξάνουν την ένταση. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ότι η Ελλάδα με ΝΟΤΑΜ κήρυξε 15 περιοχές άσκησης, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, τα οποία είναι σε καθεστώς αποστρατικοποίησης, και έκλεισε το Αιγαίο και μια μεγάλη περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο από τις 4 Ιανουαρίου έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας Χαμί Ακσόϊ.



«Καλούμε την Ελλάδα να ενεργήσει υπεύθυνα συμβάλλοντας στην κοινή λογική και στις προσπάθειές μας να ενισχύσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας», καταλήγει η ανακοίνωση.