Πολιτισμός

Αρχαίο φαστ φουντ εντοπίστηκε στην Πομπηία (εικόνες)

Συναρπαστικά είναι τα ευρήματα από το εστιατόριο, που αποκαλύπτει τόσα για τον τρόπο που έτρωγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι.

Ένα φαστ φουντ εντοπίστηκε στην αρχαία πόλη της Πομπηίας, με την ανασκαφή του να βοηθά στο να γίνει αντιληπτός ο τρόπος και τα είδη που έτρωγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι.

Παρά το ότι έχουν βρεθεί περίπου 80 φαστ φουντ στην Πομπηία, είναι η πρώτη φορά που γίνεται πλήρης ανασκαφή σε ένα.

Το εστιατόριο ήταν γνωστό ως «θερμοπούλειο» (thermopolium), λόγω του ότι σέρβιρε ζεστό φαγητό.

Αρχικά ανακαλύφθηκε ο πάγκος του, μπάρα σε σχήμα «Γ», πάνω στον οποίον υπήρχαν τρύπες σε στυλ βαθύ πιάτου, όπου έτρωγαν τις σούπες και το ζεστό φαΐ, κάτι σαν τις υποδοχές που έχουν σήμερα τα salad bar.

Πάνω του υπήρχαν, φυσικά, ζωγραφιές – έργα τέχνης- μεταξύ των οποίων μία υποθαλάσσια νύμφη κι ένα άλογο, καθώς και κόκορες με το γνωστό κόκκινο της Πομπηίας.

Σε χώρους φύλαξης βρέθηκαν κόκαλα πάπιας, μαζί με υπολείμματα από κατσίκι, ψάρι και σαλιγκάρια.

Πάνω σε δοχείο φύλαξης κρασιού εντοπίστηκαν ίχνη φάβας, που οι αρχαίοι έβαζαν στο κρασί για να «ζωντανέψει» το χρώμα του.

Η έκπληξη ήταν ότι βρέθηκε ολόκληρος σκελετός μικρού σκύλου.

Βρέθηκαν, επίσης, εννέα αμφορείς, όπου φυλάσσονταν συνήθως φαγητά, κανά-δυο φλασκιά και ένα μεταλλικό δοχείο λαδιού, σαν αυτά που συναντούμε σήμερα στα εστιατόρια.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το εστιατόριο βρισκόταν σε καλό σημείο, ενώ έξω από αυτό υπήρχε μία μικρή πλατεία με ένα συντριβάνι.

Η Πομπηία, που βρίσκεται κοντά στη Νάπολη, καταστράφηκε από έκρηξη του Βεζούβιο πριν από περίπου 2000 χρόνια.

Το μεγαλύτερο μέρος της δεν έχει ακόμα εξερευνηθεί, ενώ αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Ιταλίας.