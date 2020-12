Κοινωνία

Lockdown: Κορονο-πάρτι σε Θεσσαλονίκη, Ροδόπη και Κρήτη

Έπεσαν "βαριές καμπάνες", ανήμερα των Χριστουγέννων. Έγιναν και συλλήψεις.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή, (25/12) συνολικά 58.206 ελέγχους και κατέγραψαν 1.063 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 335.450€.



Η Ελληνική Αστυνομία διενήργησε τον κύριο όγκο των ελέγχων (56.861).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας – Μη τήρηση αποστάσεων

Μη νόμιμη μετακίνηση (χωρίς βεβαίωση ή SMS, μετά την επιτρεπόμενη ώρα)

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου (εξυπηρέτηση πελατών μόνο με ραντεβού-clickaway, τήρηση μέγιστου αριθμού πελατών βάσει τ.μ., κ.α.)

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρεις (3) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ και 3.000€ αντίστοιχα σε ιδιοκτήτρια και προσωρινά υπεύθυνο κομμωτηρίου, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο, 3.000€ σε καφενείο, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιώτη, διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης για μη τήρηση των μέτρων διασποράς του «COVID-19». Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000€, ενώ βεβαιώθηκαν και άλλα δέκα (10) διοικητικά πρόστιμα των 300€ στους συμμετέχοντες στη συνάθροιση, στη Θεσσαλονίκη.

Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε ιδιώτη για διοργάνωση συνάθροισης σε αποθήκη και άλλα τέσσερα (4) διοικητικά πρόστιμα των 300€ στους συμμετέχοντες στη συνάθροιση, στην ΠΕ Ροδόπης.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε ιδιώτη για διοργάνωση συνάθροισης, στην Περιφέρεια Κρήτης.