Υγεία - Περιβάλλον

Ευσταθία Καμπισιούλη: Μεγάλη τιμή η επιλογή μου να εμβολιαστώ πρώτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε η νοσηλεύτρια που εμβολιάστηκε πρώτη με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Αποτελεί μεγάλη τιμή η επιλογή μου να εμβολιαστώ πρώτη ως Ελληνίδα και γυναίκα, και πρώτη ως νοσηλεύτρια κατά της covid-19, δήλωσε στην ΕΡΤ η Ευσταθία Καμπισιούλη, νοσηλεύτρια ΜΕΘ στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

«Στο πρόσωπο μου τιμάται σήμερα όλος ο νοσηλευτικός κλάδος, αλλά και όλη η υγειονομική οικογένεια. Αποτελεί αυτή η τιμητική επιλογή μία αναγνώριση στο έργο και την προσφορά μας».

Προσέθεσε ότι αισθάνεται πολύ τυχερή που «ηγείται» αυτής της προσπάθειας και εξέφρασε την ελπίδα από σήμερα να ξεκινήσει μια καινούργια σελίδα. «Ήδη έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, έχουμε όμως ακόμα πολύ δρόμο. Πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμαι πιστά τα μέτρα, και να είμαστε συνεπείς στον στόχο μας, ώστε να ξανακερδίσουμε τη ζωή μας και την καθημερινότητα μας», είπε και προέτρεψε το παράδειγμά της να το ακολουθήσουν όλοι οι υγειονομικοί.