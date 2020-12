Οικονομία

MYTILINEOS: κοινωνικό έργο με το Πρόγραμμα “Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα”

Πλούσια δράση στο πλαίσιο πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση της εταιρείας, "Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνεργασία της MYTILINEOS με την Ιατρική - Ανθρωπιστική οργάνωση «Αποστολή Άνθρωπος» στο πλαίσιο της υλοποίησης του κοινωνικού προγράμματος «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα» (Απρίλιος 2019 – Ιούνιος 2020).

Η συγκεκριμένη συνεργασία, η οποία χτίστηκε πάνω στην αμοιβαία κατανόηση των ρόλων και των στόχων των δύο μερών, αλλά και στην κοινή δέσμευσή τους στον Παγκόσμιο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 3, είχε εξαρχής δύο βασικές επιδιώξεις: 1) την υποστήριξη του δικαιώματος της πρόσβασης των παιδιών ευάλωτων οικογενειών σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες υγείας χωρίς καμία διάκριση και 2) την αποκόμιση του μέγιστου δυνατού θετικού αντίκτυπου του προγράμματος προς τις ωφελούμενες ομάδες.

Το πρόγραμμα «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα» περιλάμβανε διαγνωστικό οδοντιατρικό έλεγχο, ένα ευρύ φάσμα οδοντιατρικών παρεμβάσεων, προληπτική οδοντιατρική φροντίδα αλλά και αγωγή στοματικής υγείας, για παιδιά ευπαθών ομάδων που προέρχονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Κοινωφελών Ιδρυμάτων και μη Κερδοσκοπικών Φορέων του Νομού Αττικής. Συγκεκριμένα, από τα 450 παιδιά που εξετάστηκαν μέσω διαγνωστικών οδοντιατρικών ελέγχων, το 86% έχρηζε οδοντιατρικής θεραπείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.201 οδοντιατρικές πράξεις που είχαν στόχο τόσο την θεραπευτική αντιμετώπιση, όσο και προληπτικές παρεμβάσεις.

Η MYTILINEOS, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, προχώρησε στην ανάλυση και τον προσδιορισμό της κοινωνικής του αξίας, με οικονομικούς όρους, μέσω της διεθνούς μεθοδολογίας Social Return On Investment (SROI), που εφαρμόζει συστηματικά, προκειμένου να αποτιμήσει την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών της επενδύσεων, γεγονός που αποτελεί καινοτομία και πρωτοπορία στο χώρο της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανάλυση, η συνολική επένδυση για το πρόγραμμα «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα», παρήγαγε κοινωνική αξία €479.020, με πολύ υψηλό δείκτη απόδοσης SROI ίσο με 7,58:1. Αυτό σημαίνει πως για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρήχθησαν 7,58 ευρώ κοινωνικής αξίας.

Tο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής αξίας, σε ποσοστό 93%, προήλθε από τους άμεσα ωφελούμενους, τα παιδιά και τις οικογένειες τους, σύμφωνα με τις αλλαγές που βίωσαν στη ζωή τους, μετά την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Ενδεικτικά, οι αλλαγές που αφορούν στα παιδιά, περιλαμβάνουν τη θεραπεία οδοντιατρικών προβλημάτων, τη γνώση για την ορθή στοματική υγιεινή, τη βελτίωση της διατροφής τους, γεγονός που αποτρέπει σοβαρότερα προβλήματα υγείας στο μέλλον, τη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής τους υγείας, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, τη βελτίωση των κοινωνικών και οικογενειακών σχέσεων. Οι οικογένειες των ωφελούμενων από την πλευρά τους αισθάνθηκαν ανακουφισμένες από το κόστος κάλυψης των οδοντιατρικών επισκέψεων.

Αξιοσημείωτες αλλαγές σημειώθηκαν επίσης και από τους φορείς που συμμετείχαν, κυρίως από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Φροντιστές των ιδρυμάτων καθώς εισέπραξαν ιδιαίτερη ικανοποίηση στο να μπορούν να παρέχουν στα παιδιά μια τέτοια υπηρεσία. Προσωπικές μαρτυρίες τους επίσης ανέδειξαν και πολλαπλά οφέλη για τους ίδιους, όπως η βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και η εργασιακή ικανοποίηση.

Η συνεργασία της MYTILINEOS με την Ιατρική - Ανθρωπιστική οργάνωση «Αποστολή Άνθρωπος» για την υλοποίηση του προγράμματος «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα» απέσπασε το βραβείο GOLD AWARD στο θεσμό των Hellenic Responsible Business Awards 2020 στην κατηγορία «Αριστεία στην Συνεργασία».

Η Έκθεση μέτρησης Κοινωνικής Απόδοσης του προγράμματος «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα» είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της MYTILINEOS στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/publications