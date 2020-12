Πολιτική

Κορονοϊός - Τσίπρας: καμία ανασφάλεια για τον εμβολιασμό

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστιελε μήνυμα στους πολίτες υπέρ του εμβολιασμού, ενώ επιτέθηκε στην Κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας.

«Οι Έλληνες πολίτες έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται ανασφάλεια από τη διαχείριση της πανδημίας που έχει κάνει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, να αισθάνονται ανασφάλεια από τις πράξεις και κυρίως από τις εγκληματικές παραλείψεις τους», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «δεν έχουν όμως κανέναν λόγο να αισθάνονται ανασφάλεια απέναντι στο εμβόλιο και τον εμβολιασμό».

Ειδικότερα, στις δηλώσεις του μετά τον εμβολιασμό του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «το εμβόλιο είναι ένα όπλο που μας προσφέρει η επιστήμη για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, τον ιό», για να σχολιάσει πως «μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα γρήγορα να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες», όμως, «δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα». Διότι, όπως προσέθεσε, «οι δόσεις που έχουν εξασφαλιστεί μέχρι στιγμής δεν μπορούν να μας κάνουν αισιόδοξους ότι θα δημιουργηθεί μιας ασπίδα προστασίας απέναντι στον ιό στην κοινότητα, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το επόμενο φθινόπωρο...». Συνεπώς, σημείωσε, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, «το σημαντικό αυτό όπλο που μας προσφέρει η επιστήμη, δεν είναι ικανό από μόνο του για να μας προστατέψει από ενδεχόμενο τρίτο κύμα τους επόμενους μήνες».

Κατόπιν αυτών, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι «έχοντας τη γνώση των δέκα πρώτων μηνών, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από την πλευρά της κυβέρνησης να ρίχνει όλες τις ελπίδες στον εμβολιασμό και να μην κινείται ταυτόχρονα προκειμένου: να ενισχύσει το ΕΣΥ, να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμων ιατρών και νοσηλευτών, να δώσει κίνητρα σε γιατρούς μέσα από την αναβάθμιση του μισθολογίου ώστε να έρθουν να ενταχθούν στο ΕΣΥ, να ενισχύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα, να δώσει δωρεάν συνταγογράφηση στα τεστ ώστε να υπάρχει σκανάρισμα του πληθυσμού, να ενισχύσει όλα αυτά τα πιλοτικά και πειραματικά προγράμματα φαρμακευτικών αγωγών γιατί το ζήτημα είναι να σώσουμε όσο περισσότερους συνανθρώπους μας μπορούμε να σώσουμε, μέσα στις ΜΕΘ και έξω απ' αυτές, που θα μολυνθούν από τον ιό ενόσω θα τρέχει το πρόγραμμα του εμβολιασμού».

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «χρειάζεται λοιπόν σοβαρότητα και υπευθυνότητα», σχολιάζοντας ότι «δεν δείχνει σοβαρότητα μια κυβέρνηση που θέλει να στήσει επικοινωνιακά σόου για να παραλάβει τρεις κούτες εμβολίου». Χρειάζεται, είπε, «υπευθυνότητα και σχέδιο το οποίο απαιτεί ενίσχυση του ΕΣΥ και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενίσχυση κυρίως των ευπαθών ομάδων και σκανάρισμα του πληθυσμού με μαζικά δωρεάν τεστ».

«Επετράπη η παρουσία φωτορεπόρτερ για να υπάρχουν φωτογραφίες και το απαραίτητο μήνυμα προς τους πολίτες για την ανάγκη εμβολιασμού, αλλά όχι κάμερες για το ριάλιτι που στήνει ο κ. Μητσοτάκης τελευταίες μέρες για να καλύψει ότι έλαβε μόλις 10.000 δόσεις εμβολίων από εκεί που υποσχόταν 2.000.000 το μήνα και τις ανεπάρκειες στη στήριξη του ΕΣΥ», σημείωναν συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.

«Γερμανικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν τον εμβολιασμό πολιτικών μπροστά στις κάμερες, ως ‘Προπαγανδιστικό θέαμα’ συγχαίροντας την γερμανική κυβέρνηση που δεν το έκανε. Οι ‘φίλοι τους οι Γερμανοί’ εκθέτουν για άλλη μια φορά την κυβέρνηση που λειτουργεί με όρους επικοινωνίας και όχι ουσίας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα συνεχίσει να λειτουργεί όχι με όρους επικοινωνίας αλλά για την ευημερία και την υγεία των Ελλήνων πολιτών, απαιτώντας εμβόλιο 100% ασφαλές (αφού είχαμε παραβίαση όλων των πρωτοκόλλων σε ότι αφορά τα χρονοδιαγράμματα έγκρισης ) και λέγοντας ΟΧΙ στον υποχρεωτικό εμβολιασμό», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε όλες και όλους «που ακόμα και σήμερα έχουν αμφιβολίες και αισθάνονται επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και το εμβόλιο, να προσέλθουν. Γιατί έστω για τη δύναμη που μπορούμε να προσθέσουμε στην κοινή μας μάχη για τον ιό, που είναι ο εμβολιασμός, έστω και αργά, έστω και στους ρυθμούς που γίνεται, θα πρέπει όλοι μας με το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί, να σπεύσουμε». «Δεν υπάρχει λόγος επιφύλαξης, πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξαναπάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας», υπογράμμισε.