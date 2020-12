Πολιτική

Κικίλιας: Ζήτημα και στάση ζωής ο εμβολιασμός

Οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας μετά τον εμβολιασμό του στον Ευαγγελισμό.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό κατά της covid-19. Σήμερα, στις 12:15, εμβολιάστηκε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε όλους τους υγειονομικούς, οι οποίοι επί 10 μήνες δίνουν τη μάχη με τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2. Ο υπουργός παρέμεινε για περίπου 10 λεπτά στον ειδικό χώρο που έχει προβλεφθεί για όλους τους εμβολιαζόμενους για τυχόν ήπιες παρενέργειες.

«Δεν είναι μόνο ζήτημα δημόσιας υγείας, είναι ζήτημα ζωής και στάση ζωής», δήλωσε μετά τον εμβολιασμό του ο κ. Κικίλιας. «Χαίρομαι που βλέπω πολίτες, πολιτικοί, όλη η ελληνική κοινωνία με ομοψυχία προχωράν σε αυτήν τη στάση ευθύνης, την υπεύθυνη στάση για να μπορέσουμε να δώσουμε το παράδειγμα να εμβολιαστούμε και σιγά-σιγά να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, να πάρουμε τις ζωές μας πίσω», πρόσθεσε

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «το εμβόλιο είναι ασφαλές και θα είναι για όλους τους Έλληνες πολίτες», τονίζοντας πως «θα μας βοηθήσει μαζί, όμως, με τα μέσα ατομικής προστασίας, μαζί για τη φροντίδα για τις ευπαθείς ομάδες, μαζί με την προσοχή που πάντα πρέπει να επιδεικνύουμε στο να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας και στη ζωή μας».