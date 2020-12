Κοινωνία

Βρέθηκε ο “γιατρός” στην υπόθεση Νικολαΐδη - Καλαθάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως μια ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τον φυσικό αυτουργό της άγριας διπλής δολοφονίας που ειχε συγκλονίσει όλη την Ελλάδα.

Εικοσιτρία χρόνια μετά το άγριο φονικό του Γιώργου Νικολαΐδη και της συνεργάτιδός του Σούλας Καλαθάκη, ο φάκελος αυτής της πολύκροτης υπόθεσης που φώτισε το "Τούνελ”, έκλεισε και τυπικά με τον εντοπισμό του φυσικού αυτουργού.

Ένας τυχαίος δακτυλοσκοπικός έλεγχος στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Αθηνών, έδειξε ότι το πτώμα άνδρα που μεταφέρθηκε εκεί από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο Αθηνών, ήταν ο καταζητούμενος επί δύο δεκαετίες Ηλίας Μαζαράκης επονομαζόμενος ως γιατρός, 59 χρόνων σήμερα.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του «Τούνελ», ο Μαζαράκης που ήταν επί σειρά ετών στις λίστες καταζητούμενων της Ιντερπόλ, διεκομίσθη την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τη Νέα Σμύρνη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο έφτασε με διαφορετικά στοιχεία αφού φέρεται να είχε μαζί του πλαστά έγγραφα. Μετά από λίγες ώρες, απεβίωσε και η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Ο ιατροδικαστής που διηνήργησε την νεκροψία – νεκροτομή απέδωσε το θάνατό του σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε κίρρωση του ήπατος σε τελικό στάδιο.

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες της εκπομπής, η σορός αφού δακτυλοσκοπήθηκε, μεταφέρθηκε σε εργολάβο κηδειών για την ταφή του, η οποία δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Μετά από λίγη ώρα έγιναν γνωστά τα πραγματικά στοιχεία του νεκρού και οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι είχαν στα …χέρια τους τον επί χρόνια ασύλληπτο σκληρό κακοποιό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εμφανιστεί συγγενείς ή φιλικά πρόσωπα για να παραλάβουν τη σορό.

Εκτός της διπλής δολοφονίας Νικολαΐδη – Καλαθάκη, ο Μαζαράκης είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία στην Κέρκυρα το 1985 του παππού του Στυλιανού Δούκα και της θείας του Ευτυχίας. Αιτία του διπλού φονικού ήταν τα κληρονομικά. Τρία χρόνια αργότερα, καταδικάστηκε σε δις ισόβια από το Μεικτό Ορκωτό Κακουργοδικείο Κέρκυρας.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1997 παραβίασε την πενθήμερη άδειά του και εξαφανίστηκε, για να «ενεργοποιηθεί», όπως φαίνεται, στην υπόθεση Νικολαΐδη. Ενώ ήταν φυγόδικος καταζητείτο στο εξωτερικό και για σωρεία άλλων βαρύτατων εγκληματικών ενεργειών.

Ποιος ήταν ο «γιατρός» Ηλίας Μαζαράκης

Το προσωνύμιο «γιατρός» δεν ήταν τυχαίο, αφού ο Ηλίας Μαζαράκης, είχε σπουδάσει Ιατρική στην Ιταλία το 1985.

Μετά την καταδίκη για τη διπλή δολοφονία των συγγενών του, μεταφέρθηκε στις φυλακές Αλικαρνασσού όπου εκεί γνωρίστηκε με τον Θ. Κ., μετέπειτα κατηγορούμενο για την απαγωγή και τη δολοφονία του ζεύγους Νικολαΐδη – Καλαθάκη. Ο Θ.Κ εξέτιε ποινή πολυετούς κάθειρξης για κλοπές και εκβιάσεις αλλά κατόρθωσε να προχωρήσει σε διακοπή της ποινής του τον Αύγουστο του 1997.

Ακολούθησε τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς η απαγωγή και η δολοφονία του Νικολαΐδη και της Καλαθάκη στη θέση Σέσι Γραμματικού με την παρουσία, όπως προκύπτει από σειρά μαρτυριών, του «εγκέφαλου» Τ.Κ και του Μαζαράκη – «γιατρού».

Μετά τη σύλληψη εννιά ατόμων και τη δίκη που ακολούθησε, ο Μαζαράκης κατηγορήθηκε για τη διπλή δολοφονία αλλά καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης εννιά μηνών για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ήταν απών κατά τη διάρκεια της δίκης και δικάστηκε μόνο για τα πλημμελήματα…. Βασικός μάρτυρας κατηγορίας σε αυτή τη δίκη που κατέθεσε για ημέρες, ήταν η Αγγελική Νικολούλη η οποία προσκόμισε όλα τα στοιχεία – ντοκουμέντα που εντόπισε η εκπομπή στην πολύχρονη έρευνά της.

Εκείνη την εποχή υπήρχε η πεποίθηση ότι ο «γιατρός» αναχώρησε για Ολλανδία και ακολούθως για Νότιο Αμερική, πιθανώς στο Καράκας της Βενεζουέλας.

Όπως έλεγαν στο παρελθόν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ στο «Τούνελ», υπήρχε και η εκδοχή ο «γιατρός» να έφυγε με φορτηγό πλοίο από τον Πειραιά για τον Παναμά. Τίποτα δεν αποδείχτηκε.

Πάντως το διαμέρισμα που είχε δηλώσει ως τόπο κατοικίας, στην οδό Λαρίσης 57 στους Αμπελόκηπους όπου έμενε η νεκρή πλέον μητέρα του, είναι κλειστό και οι γείτονες «έχουν χρόνια να τον δουν».

Μέχρι που αυτός ο τυχαίος έλεγχος στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία έλυσε το μυστήριο για τον δολοφόνο – «φάντασμα» που κατάφερε να ξεγλιστράει από την Αστυνομία και να ζει ανάμεσά μας ανενόχλητος.

Τι λέει η μητέρα της Καλαθάκη στο «Τούνελ»…

Η Αγγελική Νικολούλη ενημέρωσε για τις εξελίξεις την Καίτη Καλαθάκη, τη μητέρα της άτυχης Σούλας, που χρόνια ολόκληρα έδωσε έναν μεγάλο αγώνα μαζί με τη δημοσιογράφο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Θεία Δίκη Αγγελική μου. Πήρε αυτό που του άξιζε, αλλά έπρεπε να περάσουν είκοσι τρία χρόνια και να βρεθεί τυχαία; Για μένα αυτή η πληγή δε θα κλείσει ποτέ. Και τώρα τα Χριστούγεννα στον τάφο της Σούλας μου ήμουν. Χάθηκε άδικα… Δεν τον τιμώρησε η Δικαιοσύνη, τον τιμώρησε ο Θεός», είπε συγκινημένη.

Τι λέει η αδελφή του Νικολαΐδη…

Σοκαρισμένη άκουσε την είδηση από την Αγγελική Νικολούλη και η Όλγα Κακουλίδου, αδελφή του Γιώργου Νικολαΐδη.

«Ζούσε ανάμεσά μας και οι Αρχές δεν τον εντόπισαν;», αναρωτήθηκε.

«Σίγουρα είναι μία δικαίωση, έστω και μετά από τόσα χρόνια. Ο αδελφός μου όμως δε γυρίζει πίσω και αυτό ακόμη με πονάει.»

ΠΗΓΗ: anikolouli.gr