Πολιτισμός

Πέθανε ο Πιέρ Καρντέν

Θλίψη στον κόσμο της μόδας απο τον θάνατο του διάσημου σχεδιαστή.

Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Πιέρ Καρντέν (Pierre Cardin). O σχεδιαστής πέθανε σε νοσοκομείο του Παρισιού όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του. Ο Καρντέν που γεννήθηκε το 1922 στην Ιταλία και μετανάστευσε στη Γαλλία σε μικρή ηλικία. Ξεκίνησε την καριέρα του νωρίς, σε ηλικία 14 ετών δούλεψε ως μαθητευόμενος, μαθαίνοντας τα βασικά του σχεδιασμού μόδας και της κατασκευής. Το 1939, έφυγε από το σπίτι για να εργαστεί για έναν ράφτη στο Vichy , όπου άρχισε να κάνει κοστούμια για γυναίκες. Κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου , εργάστηκε στον Ερυθρό Σταυρό , ξεκινώντας ανθρωπιστικά συμφέροντα που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Μετακόμισε στο Παρίσι το 1945. Εκεί, σπούδασε αρχιτεκτονική και συνεργάστηκε με τον οίκο μόδας του Paquin μετά τον Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνεργάστηκε με την Έλσα Σιαπαρέλι έως ότου έγινε επικεφαλής του ατελιέ του Christian Dior το 1947, αλλά του αρνήθηκε να εργαστεί στο Balenciaga. Ιδρυσε το δικό του σπίτι το 1950. Η καριέρα του ξεκίνησε όταν σχεδίασε περίπου 30 από τις φορεσιές για το «πάρτι του αιώνα», μια μπάλα μεταμφίεσης στο Palazzo Labia της Βενετίας στις 3 Σεπτεμβρίου 1951, που φιλοξένησε ο ιδιοκτήτης του palazzo, Carlos de Μπιστίγκουι. Ξεκίνησε με το haute couture το 1953. Ήταν ο πρώτος couturier που γύρισε στην Ιαπωνία ως αγορά υψηλής μόδας όταν ταξίδεψε εκεί το 1959. Την ίδια χρονιά, αποβλήθηκε από το Chambre Syndicale για την έναρξη μιας έτοιμης για ένδυσης συλλογής για το πολυκατάστημα Printemps ως το πρώτο couturier στο Παρίσι, αλλά σύντομα αποκαταστάθηκε. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, ο Cardin ξεκίνησε μια πρακτική που είναι πλέον συνηθισμένη δημιουργώντας το σύστημα αδειών που επρόκειτο να εφαρμόσει στη μόδα. Μια συλλογή ενδυμάτων που ξεκίνησε γύρω από αυτήν την περίοδο εξέπληξε όλους εμφανίζοντας για πρώτη φορά το λογότυπο του σχεδιαστή. Ήταν ο πρώτος που συνδύασε τις φούστες «mini» και «maxi» της δεκαετίας του 1970. Ξεκινώντας τη δεκαετία του 1970, ο Cardin έθεσε μια άλλη νέα τάση: «mod chic». Αυτή η τάση ισχύει για τη φόρμα ή για έναν συνδυασμό φορμών, που δεν υπήρχαν τότε. Ήταν ο πρώτος που συνδύαζε κομμάτια εξαιρετικά μικρού μήκους και αστραγάλου. Έκανε φορέματα με σχισμές και μανίκια με διαστάσεις και μικτή κυκλική κίνηση και φούστες τσιγγάνων. Εμπνευσμένος από το διαστημικό ταξίδι και την εξερεύνηση, ο Καρντέν επισκέφθηκε τη NASA (Εθνική Διοίκηση Αεροναυτικής και Διαστήματος) το 1970, όπου δοκίμασε την αρχική διαστημική στολή που φορούσε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι, τον Neil Armstrong . Ο Κάρντιν αγαπούσε τόσο πολύ την ενδυμασία, δημιούργησε το δικό του σχέδιο για τη NASA το 1970. Το 1971, ο Καρντέν επανασχεδίασε το Barong Tagalog , μια εθνική φορεσιά των Φιλιππίνων , ανοίγοντας το μπροστινό μέρος, αφαιρώντας τις μανσέτες που χρειάζονταν μανικετόκουμπα , ανοίγοντας τα μανίκια και ελαχιστοποιώντας το κέντημα. Το 1975, ο Καρντέν άνοιξε την πρώτη του μπουτίκ επίπλων στη rue du Faubourg-Saint-Honore . Τα σχέδια επίπλων του ήταν εμπνευσμένα από τα σχέδια μόδας του. Τόσο το 1977 όσο και το 1979, απονεμήθηκε το Cartier Golden Thimble από τη γαλλική υψηλής ραπτικής για την πιο δημιουργική συλλογή της σεζόν. Ήταν μέλος του Chambre Syndicale de la Haute Couture et du Pret-a-Porter από το 1953 έως το 1993.