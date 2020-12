Κοινωνία

Lockdown: χειροπέδες και πρόστιμο σε πρόεδρο αθλητικού συλλόγου

Την Δευτέραν διενεργήθηκαν συνολικά 78.811 έλεγχοι και καταγράφηκαν 1.403 περιπτώσεις παράβασης.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν τη Δευτέρα 28.12.2020 συνολικά 78.811 ελέγχους και κατέγραψαν 1.403 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 447.350€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε τέσσερεις (4) επιχειρήσεις.



Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (69.006).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δώδεκα (12) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ, πρόστιμο 5.000€ και σύλληψη πρόεδρου σωματείου αθλητικού συλλόγου για παράβαση που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, σύλληψη και πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε έναν (1) ιδιοκτήτη πλυντηρίου αυτοκινήτων για παράβαση που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, σύλληψη και πρόστιμο 10.000€ και τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράβαση που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων διασποράς του κορονοϊού. Όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν την Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε υπεύθυνο διοργάνωσης και σύλληψη (6) ατόμων, για συμμετοχή σε τυχερό παίγνιο σε μπαρ, τους επιβλήθηκαν επίσης (8) πρόστιμα των 600€, πρόστιμο 1.000€ σε ένα (1) κομμωτήριο που δεν τηρούσε τον κατάλογο ραντεβού και πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράβαση αναστολής λειτουργίας. Όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν την Περιφέρεια Κρήτης.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε υπεύθυνο καφενείου, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Επιβλήθηκε από την Ε.Α.Δ. πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών για λόγους συνάθροισης και μη τήρησης των αποστάσεων, στην Περιφέρεια Αττικής.



Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τρείς χιλιάδες πενήντα έξι (3.056) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων. Στο σχεδιασμό των ελέγχων προτεραιοποιείται, η επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας του “click away”, καθώς και ο έλεγχος των μετακινήσεων των πολιτών στο πλαίσιο όσων ισχύουν κατά τη διάρκεια των εορτών.