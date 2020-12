Κόσμος

Ιερέας προέτρεπε τις μοναχές να αυτοκτονήσουν

Αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Είναι αρνητής του κορονοϊού και υποκίνησε κινητοποιήσεις ενάντια στο κλείσιμο των ναών.

Ρώσοι αστυνομικοί επέδραμαν σήμερα τα ξημερώματα σε ένα μοναστήρι, στα Ουράλι Όρη και συνέλαβαν έναν πρώην ιερέα, ο οποίος το είχε καταλάβει και φέρεται ότι προέτρεπε τις μοναχές να αυτοκτονήσουν.

Ο πάτερ Σεργκέι μεταφέρθηκε στη Μόσχα, περίπου 1.400 χιλιόμετρα από τη μονή, όπου δικαστήριο διέταξε να παραμείνει υπό κράτηση για δύο μήνες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων και πολλούς πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το μοναστήρι. «Μας κυνήγησαν, έβγαλαν έξω όλα τα παιδιά, δεν μας άφησαν να πάρουμε ζεστά ρούχα», είπε μία καλόγρια, που δεν κατονομάστηκε, στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Ε1. «Ξάπλωσαν τον παπά μπρούμυτα στο πάτωμα και τον χτύπησαν με γκλομπ», πρόσθεσε.

Ο πάτερ Σεργκέι, κατά κόσμον Νικολάι Ρομανόφ, έγινε γνωστός στη Ρωσία επειδή αρνήθηκε την ύπαρξη του νέου κορονοϊού, υποκίνησε κινητοποιήσεις ενάντια στο κλείσιμο των ναών λόγω της πανδημίας και επέκρινε την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατέλαβε τη μονή Σρεντνεουράλσκι, στο Γεκατερίνεμπουργκ, τον Ιούνιο και αρνιόταν να φύγει. Η Εκκλησία τον καθαίρεσε τον Σεπτέμβριο, επειδή αγνόησε την απαγόρευση που του είχε επιβληθεί να τελεί λειτουργίες και να κηρύττει, ωστόσο ορισμένοι πιστοί παρέμειναν στο πλευρό του.

Κατά τη μεταφορά του στη Μόσχα, οπαδοί του είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, κρατώντας εικόνες και φωνάζοντας: «Πάτερ Σεργκέι, είμαστε μαζί σου».

Ο πρώην ιερέας θα δικαστεί με τις κατηγορίες της υποκίνησης σε αυτοκτονία, καταπάτησης του δικαιώματος της ελευθερίας της συνείδησης και υπόθαλψης παράνομων ενεργειών. Ο δικηγόρος του είπε ότι αρνείται και τις τρεις κατηγορίες.

Η Ερευνητική Επιτροπή, τον κατηγορεί ότι προέτρεψε τουλάχιστον 10 μοναχές να βάλουν τέλος στη ζωή τους και ανήρτησε το κήρυγμά του στο διαδίκτυο. Στο παρελθόν, ο πάτερ Σεργκέι είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για ανθρωποκτονία και ληστεία, αλλά αφέθηκε ελεύθερος τη δεκαετία του 1990.

Ένας εκπρόσωπος της Ρωσικός Ορθόδοξης Εκκλησίας έγραψε στο Telegram: «Είναι κρίμα που ο Σεργκέι και οι υποστηρικτές του δεν υπάκουσαν στις επανειλημμένες εκκλήσεις της Εκκλησίας να μετανοήσουν».