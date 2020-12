Αθλητικά

Πέθανε στα 27 του ο Γιουνούζοβιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη και σοκ στο παγκόσμιο στίβο. Έφυγε ξαφνικά από την ζωή ο Οσμάν Γιουνούζοβιτς.

Θλίψη και σοκ προκαλεί η είδηση ότι έφυγε ξαφνικά από την ζωή και αναπάντεχα στα 27 χρόνια του, ο αστέρας του στίβου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Οσμάν Γιουνούζοβιτς.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε ο αδελφός του, Ασμίρ και αργότερα από τη Βοσνιακή ομοσπονδία.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Γιουνούζοβιτς κατάκτησε αρκετούς τίτλους. Ήταν «χάλκινος» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπακού το 2015, Βαλκανιονίκης και πρωταθλητής Βοσνίας στα 3.000 μέτρα, στα 3.000 μέτρα στιπλ, τα 5.000 μέτρα, τον ημιμαραθώνιο και τον Μαραθώνιο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα sarajevotimes.com, η αιτία θανάτου του οφείλεται σε ξαφνική καρδιακή ανεπάρκεια.

Στα τέλη του 2017 ο Γιουνούζοβιτς είχε διακόψει την αγωνιστική δραστηριότητά του λόγω προβλημάτων στο ισχιακό νεύρο, αλλά αργότερα επέστρεψε με επιτυχία στις διοργανώσεις, παρά τις προβλέψεις των γιατρών ότι η ανάρρωσή του θα διαρκούσε πολύ.

Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/spor/stibos-apebiose-xafnika-o-gioynoyzobits