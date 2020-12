Παράξενα

Ένοικοι γηροκομείου ποζάρουν με χάρη για ημερολόγιο (εικόνες)

Κρατώντας τρεις κατακόκκινες τουλίπες στο δεξί της χέρι κι μ' ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη, η Καλλιόπη Νάκου κάνει «ποδαρικό» στο 2021 και μας υπενθυμίζει τη δύναμη της αγάπης ως κινητήρια δύναμη της ζωής. «Αγάπησα και με αγάπησαν πολύ», γράφει η λεζάντα της φωτογραφίας της, που συνοδεύει τις 31 ημέρες του Ιανουαρίου στο «Ημερολόγιο Φωτογραφίας 2021» του Γηροκομείου Ξάνθης «Ο Μέγας Βασίλειος».

Η Καλλιόπη Νάκου, η οποία ποζάρει με χάρη ...μοντέλου μπροστά στον φωτογραφικό φακό, είναι μία από τους ενοίκους της ξεχωριστής αυτής μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στην Ξάνθη, του «γηροκομείου της καρδιάς μας», όπως γράφει και η ταμπέλα με την οποία τους επισκέπτες στους χώρους του.

Μαζί με τους συνενοίκους της στο γηροκομείο, τον Λευτέρη Γιαγκίδη, που ποζάρει με το χαρακτηριστικό «καβουράκι» του και το κομπολόι στο χέρι στο εξώφυλλο του ημερολογίου, αλλά και τους Βασιλική Τσοκαλίδου, Κουιμέτ Μουσταφά Ογλού, Αθανασία και Θεόδωρο Παυλίδη, Χαράλαμπο Καραβασίλογλου, Αγαθή Ανδρεάδου, Γεωργία Χατζηαποστόλου και Ευαγγελία Καρακεσίσογλου, η Καλλιόπη Νάκου πόζαρε στον φακό της καλλιτεχνικής ομάδας φωτογραφίας του «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ», έτους 2019-2020, του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (Ι.Θ.Π.Τ) Ξάνθης. Η καλλιτεχνική αυτή ομάδα μαζί με το γηροκομείο «Ο Μέγας Βασίλειος» και την εθελόντρια Σοφία Σαλβανά ένωσαν δυνάμεις και φαντασία και μεταμόρφωσαν τους ηλικιωμένους σε «πρωταγωνιστές σε πρώτο πλάνο».

Η προσπάθεια εντάσσεται στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης του εργαστηρίου με θέμα «Τρίτη Ηλικία: μορφές και καθημερινότητα στο Γηροκομείο Ξάνθης», με εκπαιδευτή τον Γρηγόρη Λεοντιάδη. Στο εγχείρημα της μεταμόρφωσης δόθηκε η ονομασία «Διακτινισμοί» και στο πλαίσιό του, από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους έως και την πρώτη καραντίνα, οι ηλικιωμένοι πόζαραν στο φακό των εκπαιδευόμενων. Με περισσή φροντίδα, όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του γηροκομείου, Γιάννης Παπαχρόνης, όλοι οι συντελεστές κατάφεραν να δημιουργήσουν το κατάλληλο σκηνικό και συνθήκες ιδανικές ώστε οι ηλικιωμένοι να νιώσουν άνετα και να μεταδώσουν με τη νιότη της ψυχής τους και το πλατύ τους χαμόγελο μηνύματα χαράς, αισιοδοξίας, ευτυχίας, ελπίδας, νοσταλγίας για το παρελθόν αλλά κι ελπίδας για το μέλλον.

Το εγχείρημα, όπως σημειώνει ο κ. Παπαχρόνης, «αγκάλιασαν» πρωτίστως οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν εξίσου με τον ίδιο από το αποτέλεσμα. «Είδα τις φωτογραφίες κι εξεπλάγην ευχάριστα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαχρόνης, εξηγώντας πως το φωτογραφικό υλικό της καλλιτεχνικής ομάδας δεν περιορίζεται στις σελίδες του ημερολογίου. «Έχουμε κι άλλο φωτογραφικό υλικό και θα δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε», εξηγεί.

Μέσα από τις λεζάντες που συνοδεύουν τις φωτογραφίες τους, οι ένοικοι του γηροκομείου μοιράζονται τις σκέψεις τους κάνοντας κοινωνούς της ζωής τους τούς κατόχους του διαφορετικού αυτού ημερολογίου. «Ένα σφίξιμο χεριών …κι ένα σφίξιμο χειλιών», γράφει ο Θεόδωρος Παυλίδης, «Είμαι έτοιμη… κοιτάζω μπροστά αλλά πατάω γερά στο τώρα!», σημειώνει η Βασιλική Τσοκαλίδου, «Μια σύγχρονη μάγισσα της Σμύρνης: βλέπω μέσα σου, αν βλέπεις κι εσύ!» σημειώνει η Κουιμέτ Μουσταφά Ογλού, «Εμείς μαζί εδώ… αλλά και αλλού!» τονίζουν η Αθανασία και Θεόδωρος Παυλίδης, «Κάπου… κάποτε… παλιά… μεταξύ μας OMERTA!» αναφέρει ο Χαράλαμπος Καραβασίλογλου, «Πόσο αστεία είναι η ζωή τελικά!!! Αρκεί το αεράκι από τη βεντάλια μου να διώχνει κάθε κακό» αναφέρει η Αγαθή Ανδρεάδου, «Ένα τσιγάρο δρόμος είναι η ζωή! Ερωτευτείτε και θα κρατήσει περισσότερο!» παροτρύνει η Αθανασία Παυλίδου, «La vie en rose! Παντού υπάρχει αρχοντιά!» επισημαίνει η Γεωργία Χατζηαποστόλου, «Το βιβλίο με κάνει να ταξιδεύω… τελικά τη 2η φορά που το διαβάζω, μου φαίνεται καλύτερο! Να ήταν έτσι και η ζωή μας!!!» εύχεται η Ευαγγελία Καρακεσίσοσγλου.

Το ημερολόγιο αφιερώνεται «σε όλους τους ηλικιωμένους της καρδιάς μας που έφυγαν από κοντά μας, αλλά συνεχίζουν να μας εμπνέουν στο διηνεκές», αναφέρεται χαρακτηριστικά στις σελίδες του. Είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που το γηροκομείο Ξάνθης «Ο Μέγας Βασίλειος» εκδίδει το δικό του ημερολόγιο, όπως εξηγεί ο κ. Παπαχρόνης. Μάλιστα, ενώ είχε αποφασιστεί να εκδοθούν 70 συλλεκτικά αντίτυπα, τα οποία έχουν δοθεί πρωτίστως στους «πρωταγωνιστές» του, τα παιδιά των ηλικιωμένων αλλά και σε διάφορους φορείς που στηρίζουν το έργο της μονάδας, μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε η αφορμή για έναν καταιγισμό τηλεφωνημάτων από ανθρώπους που επιθυμούν να το αποκτήσουν.

Ο κ. Παπαχρόνης δεν παραλείπει να ευχαριστήσει τον υπεύθυνο της φωτογραφικής ομάδας Ι.Θ.Τ.Π. και του όλου εγχειρήματος Γρηγόρη Λεοντιάδη αλλά και κάθε έναν από τους εκπαιδευόμενους/μαθητές: Νίκο Στρατογιαννάκο, Δροσιά Πουταχίδου, Αναστασία Μακρή, Ιωάννα Παυλίδου, Γιάννη Βλαχόπουλο, Ξανθή Δεμερτζή και Έφη Μαρίνου. Όπως επίσης και τις Φοίβη Βασιλειάδου και Σοφία Σαλβανά που φρόντισαν για τα ρούχα, το χτένισμα και το make up των ...μοντέλων του ημερολογίου!

*Τις φωτογραφίες παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ξάνθης «Ο Μέγας Βασίλειος»

