Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: περιήγηση στην Σαλαμίνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μαθαίνει για την Κούλουρη, τους ανθρώπους και τις γεύσεις της και μας γνωρίζει μυστικά και στέκια, ενώ μας δείχνει και δύο συνταγές.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο! Η περιήγησή του μας πηγαίνει σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου στις 15:00 ο Δημήτρης Σκαρμούτσος εξερευνά τη Σαλαμίνα ή αλλιώς Κούλουρη, όπως τη λένε ακόμα οι ντόπιοι.

Ο Δημήτρης περνάει από τη μικρή, γραφική ιχθυαγορά του νησιού, μυρίζει και γεύεται φρέσκο ψάρι, κάνει ένα masterclass στα όστρακα και τα θαλασσινά, και δοκιμάζει τα σαλαμινιώτικα εδέσματα που λίγοι γνωρίζουν, το πλατέτσι και το κουγκουλούαρι.

Από τη θάλασσα και το όμορφο λιμανάκι βρίσκεται στη συνέχεια στο υπέροχο δάσος του Αγίου Νικολάου, το μεγαλύτερο δάσος στον νομό Αττικής, και καταλήγει σε μια εξοχική ταβέρνα για κρεατοφάγους… δίπλα στο κύμα.

Μετά από όλα αυτά, ο Δημήτρης στη δική του κουζίνα φτιάχνει δύο υπέροχες συνταγές: καραβίδες με φινόκιο και μάραθο, καθώς και φιλετάκια μοσχαριού με κόκκινες φακές και μανιτάρια.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

#GeitoniesStoPiato