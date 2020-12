Οικονομία

Το "ευχαριστώ" της ΑΑΔΕ στους φορολογούμενους μέσα από ένα video

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους τους ανθρώπους της ΑΑΔΕ μαζί με ευχές για Καλή Χρονιά σε όλο τον κόσμο.

Το δικό της "ευχαριστώ" στους πολίτες λέει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με αφορμή την έλευση του νέου έτους.

Μέσα από ένα ιδιαίτερο video η ΑΑΔΕ ευχαριστεί το ποσωπικό και τα στελέχη του οργανισμού, τους λογιστές με την καθοριστική τους καθημερινή συμβολή, κάθε επιχείρηση, έμπορο, επαγγελματία και πολίτη ξεχωριστά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της:

Ένας χρόνος πρωτόγνωρων προκλήσεων! Όπως για κάθε μικρό ή μεγάλο, δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό και επιχείρηση, αλλά και για κάθε οικογένεια, το 2020 αποτέλεσε για την ΑΑΔΕ μία χρονιά διαρκών προκλήσεων, που απαίτησε συνεχή ευελιξία και δημιουργικότητα.

Δημιουργώντας νέες υπηρεσίες και αξιοποιώντας κάθε εργαλείο, που μας προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, πετύχαμε τόσο να διαχειριστούμε τόσο τα αναγκαία δημόσια έσοδα, όσο και τις συνεχείς ενισχύσεις και επιστροφές πάνω των 8 δισ. ευρώ, που δόθηκαν για την αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων δοκιμασιών.

Μολονότι τα στοιχεία είναι πολλά, η επιτυχία αυτή δεν είναι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά όλων όσων καθημερινά συνεργαζόμαστε μέσα από την ΑΑΔΕ: Το προσωπικό και τα στελέχη του οργανισμού μας, τους λογιστές με την καθοριστική τους καθημερινή συμβολή, μέχρι κάθε επιχείρηση, έμπορο, επαγγελματία και πολίτη ξεχωριστά.

Η πανδημία έδειξε, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι η ΑΑΔΕ προσπαθεί διαρκώς να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους πολίτες. Με την ευχή το νέο έτος να είμαστε όλοι δυνατοί και υγιείς - λογιστές, επιχειρήσεις και πολίτες - συνεχίζουμε μαζί και σας ευχαριστούμε. Είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους τους ανθρώπους της ΑΑΔΕ μαζί με ευχές για Καλή Χρονιά σε όλους σας.

