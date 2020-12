Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Το 2021 να είναι η χρονιά που θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Διαδικτυακά άκουσε τα κάλαντα.

Την ευχή, «το 2021 να είναι η χρονιά που θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω» στέλνει η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, στο μήνυμά της για τη νέα χρονιά.

Ειδικότερα, εύχεται «ολόψυχα το 2021 να είναι η χρονιά που θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Με υγεία, δύναμη και χαμόγελο. Με αισιοδοξία ότι αυτή η περιπέτεια θα τελειώσει εδώ. Καλή Χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους».

Νωρίτερα, η Φώφη Γεννηματά είχε ακούσει, διαδικτυακά, τα κάλαντα από τη “Χορωδία Επίσκεψης” της Κέρκυρας. Στη συνομιλία που είχε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής με τα μέλη της χορωδίας, αλλά κατ’ επέκταση με τις χιλιάδες μελών και φίλων του Κινήματος, αναφέρθηκε εισαγωγικά στη βαριά κληρονομιά που αφήνει το 2020: «πολύ δύσκολη χρονιά (…) με φόβο, αγωνία, ανασφάλεια», εν τούτοις μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα υπάρχουν και τα θετικά: το γεγονός ότι, όπως είπε, ξαναβρήκαμε την ανθρωπιά μας. Το έτος, συμπλήρωσε, κλείνει με μια μεγάλη ελπίδα, με το μεγαλύτερο δώρο που έκανε η επιστήμη στον άνθρωπο, το εμβόλιο.

Ένα όπλο στα χέρια μας στον πόλεμο κατά της πανδημίας, όμως, όπως διευκρίνισε, «έχουμε δρόμο μπροστά μας, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε». Η κ. Γεννηματά έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη στήριξης του ΕΣΥ και των ανθρώπων του δε, και έκλεισε ζητώντας να προχωρήσουμε οργανωμένα, με σχέδιο για να είμαστε στο τέλος νικητές.