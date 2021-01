Κοινωνία

Μητροπολίτης Κοζάνης: να κάνετε το εμβόλιο και να μην ακούτε τους φανατικούς (εικόνες)

Κατηγορηματικός σε ότι αφορά το εμβόλιο ο Μητροπολίτης Παύλος, δεν δίστασε να στρέψει τα «βέλη» του και κατά κληρικών.

Το δικό του ξεκάθαρο μήνυμα για το εμβόλιο έστειλε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος.

«Να κάνετε το εμβόλιο και αφήστε κάποιους φανατικούς, δήθεν Χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς, τους λεγόμενους “Ζηλωτας”», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, κατά το σημερινό κήρυγμά του και πριν την κοπή πίτας εντός του Μητροπολιτικού Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Κοζάνη.

Πηγή: thestival.gr, kozan.gr