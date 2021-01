Κόσμος

Τζόρτζια - Γερουσία: ρεκόρ πρόωρων ψήφων στις κρίσιμες εκλογές

Τα ποσοστά συμμετοχής, που συγκέντρωσε το U.S. Elections Project, καταδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον των ψηφοφόρων για τις εκλογές της Τρίτης.

Πάνω από 3 εκατομμύρια ψηφοφόροι, αριθμός ρεκόρ, ψήφισαν πρόωρα στις κρίσιμες επαναληπτικές εκλογές της ερχόμενης Τρίτης στην αμερικανική Πολιτεία Τζόρτζια, στις οποίες θα κριθεί ποιο κόμμα θα ελέγξει τη Γερουσία, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν χθες Παρασκευή.

Τα ποσοστά συμμετοχής, που συγκέντρωσε το U.S. Elections Project του πανεπιστημίου της Φλόριντα, καταδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον των ψηφοφόρων για τις εκλογές της Τρίτης στις οποίες θα τεθούν αντιμέτωποι οι απερχόμενοι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές Ντέιβιντ Περντιού και Κέλι Λέφλερ εναντίον των Δημοκρατικών αντιπάλων τους, Τζον Όσοφ και Ράφαελ Γουόρνοκ.

Εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν μία ή και τις δύο αυτές έδρες, θα διατηρήσουν την μικρή πλειοψηφία στη Γερουσία, επιτρέποντάς τους να μπλοκάρουν ένα μεγάλο μέρος της ατζέντας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν. Στην περίπτωση που οι Δημοκρατικοί κερδίσουν και τις δύο έδρες, το σώμα θα χωριστεί σε έδρες μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών 50-50, με την εκλεγμένη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις να ψηφίζει σε περιπτώσεις ισοψηφιών. Ο Μπάιντεν και η Χάρις θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους στις 20 Ιανουαρίου.

Οι 3.001.017 πρόωρες ψήφοι ανέρχονται στο 38,8% όλων των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην Πολιτεία, σύμφωνα με το U.S. Elections Project. Αυτό θέτει το ποσοστό συμμετοχής σε ρεκόρ υψηλών επιδόσεων στην Τζόρτζια, ξεπερνώντας τα 2,1 εκατομμύρια πρόωρων ψήφων στις εκλογές της Γερουσίας το 2008. Οι επαναληπτικές εκλογές διεξάγονται καθώς κανένας από του υποψηφίους δεν κέρδισε πάνω από το 50% των ψήφων στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η πρόωρη ψηφοφορία έληξε την Πέμπτη. Η Τζόρτζια δημοσιεύει στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων που ψήφισαν, αλλά δεν καταμετρά τις ψήφους τους μέχρι την Ημέρα των Εκλογών. Ο Περντιού ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τέθηκε σε καραντίνα διότι είχε στενή επαφή με πρόσωπο που διαγνώστηκε πως προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό, διακόπτοντας έτσι την προεκλογική του εκστρατεία.