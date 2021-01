Αθλητικά

UEFA: O Τζόλης στην “ελίτ” των νέων ποδοσφαιριστών για το 2021

Αφιέρωμα της UEFA στα νέα αστέρια των γηπέδων, που αξίζει κανείς να παρακολουθήσει. Τι γράφει για τον άσο του ΠΑΟΚ.

“Ελληνικό χρώμα” έχει η λίστα που παρουσιάζει η UEFA με τους 50 νεαρούς ποδοσφαιριστές που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς μέσα στο 2021, καθώς σε αυτή συμπεριλαμβάνεται ο Χρήστος Τζόλης.

Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία ετοίμασε, με τη βοήθεια των ανταποκριτών της σε όλη την Ευρώπη, ένα αφιέρωμα για τους 50 καλύτερους νεαρούς παίκτες και το δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της. Ένας από αυτούς είναι και ο άσος του ΠΑΟΚ, ο οποίος στις 30 Ιανουαρίου θα γιορτάσει τα 19α γενέθλιά του.

Το αφιέρωμα της UEFA αναφέρει για τον Τζόλη: «Γρήγορος ακραίος επιθετικός με “μάτι” για το γκολ. Ο 18χρονος έχει εντυπωσιάσει στο Europa League αυτή τη σεζόν, σημειώνοντας τρία γκολ και δίνοντας δύο ασίστ. Έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική ανδρών της Ελλάδας τον Οκτώβριο του 2020, σημειώνοντας το πρώτο γκολ του σε διεθνές επίπεδο, ένα μήνα αργότερα».