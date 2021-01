Οικονομία

Καπράλος στον ΑΝΤ1: Κεραυνός εν αιθρία το νέο “λουκέτο” στα καταστήματα (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά εκφράζει την απογοήτευσή του και ζητά νέα μέτρα στήριξης για την αγορά.