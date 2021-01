Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ – Υπουργείο Υγείας: σκληρή κόντρα για το πρόγραμμα εμβολιασμού

«Πλιάτσικο και ανικανότητα», καταλογίζει στην Κυβέρνηση η Κουμουνδούρου. «Η χρονιά άλλαξε, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι», σχολιάζει δηκτικά το Υπουργείο Υγείας στην απάντηση του.

«Πλιάτσικο και ανικανότητα», όσον αφορά τον κυβερνητικό σχεδιασμό των εμβολιασμών καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει, «Αφού είδαμε πρώτα φωτογραφίες από κυβερνητικά στελέχη που έκαναν το εμβόλιο στη θέση υγειονομικών, σήμερα, από όλη τη χώρα, έρχονται νέες καταγγελίες. Προγραμματισμένοι εμβολιασμοί υγειονομικών αναβάλλονται χωρίς καμία εξήγηση. Ανίκανες διοικήσεις και μία επικίνδυνη κυβέρνηση που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα στοιχειώδη. Καλούμε το υπουργείο να απαντήσει άμεσα για το λόγο των ακυρώσεων».

Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας

«Η χρονιά άλλαξε, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι. Ακόμα και στο κρίσιμο θέμα του εμβολιασμού των υγειονομικών, ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψε σήμερα νέο πεδίο μικροκομματικής αντιπολίτευσης», αναφέρει ανακοίνωσή του υπουργείου Υγείας.

Υπογραμμίζεται ότι «το σχέδιο των εμβολιασμών εξελίσσεται κανονικά, χωρίς καμία διακοπή, σε 9 Νοσοκομεία της χώρας. Ο μαζικός εμβολιασμός των υγειονομικών αρχίζει στις 4/1 και θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Τη Δευτέρα μπαίνουν στη "μάχη 42 επιπλέον Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. σε όλη τη χώρα. Ο αριθμός αυτός θα αυξάνεται σταδιακά. Δεν υπάρχει θέμα αναβολής ή ματαίωσης εμβολιασμών»