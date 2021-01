Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας

Για ανικανότητα που βυθίζει την κοινωνία σε ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Επίθεση στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζοντάς της ότι έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο και ότι "η επιτελική της ανικανότητα βυθίζει την κοινωνία σε ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια".

Στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι "η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κάθε μέρα επιβεβαιώνει το απόλυτο επιτελικό μπάχαλο και τον ανύπαρκτο σχεδιασμό της" καθώς:

- Ανακοίνωσε άνοιγμα των σχολείων χωρίς καν να έχει ερωτηθεί η Επιτροπή των ειδικών.

- Ανακοίνωσε νέα περιοριστικά μέτρα, κλείνοντας τα μαγαζιά που άνοιξε πριν από δέκα ημέρες, ενώ δυο ώρες νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε περαιτέρω άνοιγμα καταστημάτων σε ζώνες.

- Εμφανίζεται ανίκανη να οργανώσει ακόμα και τον εμβολιασμό. Ενώ η χώρα έχει παραλάβει 96.000 δόσεις εμβολίων, μέχρι χθες είχαν γίνει μόλις 3.000 εμβολιασμοί, μεταξύ των οποίων και στους παρατρεχάμενους του κ. Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι καταγγελίες υγειονομικών για αναβολή του εμβολιασμού τους σε νοσοκομεία.

Αχτσιόγλου: Το 2020 έφυγε με τους χειρότερους δυνατούς όρους για την οικονομία

«Το 2020 κλείνει για την ελληνική οικονομία, δυστυχώς, με τους χειρότερους δυνατούς όρους. Η χώρα μας θα έχει μια από τις μεγαλύτερες υφέσεις στην Ευρώπη, αν όχι τη μεγαλύτερη. Οι πολίτες στην Ελλάδα βιώνουν τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση εισοδήματος στην Ευρώπη, το ίδιο και οι χαμηλόμισθοι. Οι δυνατότητες επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξασθενούν διαρκώς, καθώς βρίσκονται εγκλωβισμένες στη μέγγενη της έλλειψης ρευστότητας και της διαρκούς αύξησης των χρεών», αναφέρει σε άρθρο της στην “Αυγή της Κυριακής” η τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως υποστηρίζει, «Το πολιτικά κρίσιμο, όμως, είναι να κατανοήσουμε ότι αυτή η συνθήκη που διαμορφώθηκε δεν ήταν αναπόφευκτη. Το αντίθετο. Η κυβέρνηση είχε στα χέρια της σειρά εργαλείων για να δράσει διαφορετικά: να δαπανήσει περισσότερα, σε διαφορετική κατεύθυνση και κυρίως έγκαιρα. Δεν το έκανε, παρά τις διαρκείς πιέσεις για μέτρα που θα υποστήριζαν το εισόδημα των πολιτών, τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τελικά θα συγκρατούσαν τη ραγδαία πτώση του ΑΕΠ».

«Η κυβέρνηση, ουσιαστικά, με τις ιδεολογικές της εμμονές αρνήθηκε την αντικυκλική πολιτική: την αντιμετώπιση δηλαδή της κρισιακής κατάστασης στην οικονομία μέσω κρατικών δαπανών. Αυτή η στάση της κυβέρνησης, που έχει, φυσικά, βαθιά στρατηγικό χαρακτήρα, διαμόρφωσε μια συνθήκη που δυναμιτίζει τις δυνατότητες για γρήγορη ανάκαμψη το 2021», συνεχίζει.

Η κα Αχσιόγλου υπογραμμίζει πως «Το χειρότερο όμως είναι ότι η κυβέρνηση αρνείται αλαζονικά να δει την αιτιακή σχέση που συνδέει τις πολιτικές της επιλογές με τα δραματικά αποτελέσματα στην οικονομία και εμφανίζεται απολύτως διατεθειμένη να συνεχίσει τα ίδια και χειρότερα το 2021. Υπάρχει εναλλακτική; Ασφαλώς και υπάρχει. Η χώρα εξακολουθεί να έχει δυνατότητες που προκύπτουν από το μαξιλάρι ασφαλείας, την πρωτόγνωρη ρευστότητα χάρη στο πρόγραμμα της ΕΚΤ, τα κονδύλια του ταμείου ανάκαμψης, την αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας».

«Το κρίσιμο είναι να υπάρξει μια συνολική στροφή στην οικονομική πολιτική, στην κατεύθυνση της στήριξης των δημοσίων δομών σε βασικά αγαθά (υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση), της ενίσχυσης των μισθών και της προστασίας των σχέσεων εργασίας, της διευθέτησης του χρέους των επαγγελματιών, της στήριξης και ανανέωσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Μια τέτοια όμως αλλαγή παραδείγματος συνδέεται πλέον άρρηκτα με τη συνολική πολιτική αλλαγή», καταλήγει η τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.