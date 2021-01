Κοινωνία

Περιπατητής βρήκε ανθρώπινο σκελετό (εικόνες)

Σε κατάσταση σοκ ο περιπατητής που εντόπισε το ανατριχιαστικό εύρημα ειδοποίησε την Αστυνομία. Προσοχή, σκληρές εικόνες.

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκε ένας περιπατητής στο νησάκι της Παλαιοσούδας στο Μαράθι Χανίων.

Ο άνδρας που είχε πάει βόλτα στην περιοχή είδε ξαφνικά μπροστά του ένα κρανίο και ανθρώπινα οστά και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες από το μακάβριο εύρημα, η οδοντοστοιχία είναι σε πολύ καλή κατάσταση κάτι που ενδεχομένως βοηθήσει στο να διαπιστωθεί η ηλικία των οστών.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων με σκάφος του λιμενικού προκειμένου να περισυλλέξουν τα οστά τα οποία θα αποσταλούν για περεταίρω εξετάσεις. Αυτές είναι που αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση και να διαπιστώσει σε ποιον ανήκει το μακάβριο εύρημα και ποια είναι η ηλικία του.

Την υπόθεση ερευνά η υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων.

Πηγή: zarpanews