Ολυμπιακός: μόνο ο Λεβαντόφσκι μπροστά από τον Ελ Αραμπί!

Δείτε τα επιτεύγματα του αρχισκόρερ του Ολυμπιακού και τη μάχη των σκόρερ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Δεκατρία γκολ σε 13 αγωνιστικές έχει πετύχει ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί με τον Ολυμπιακό στην Super league.

Μπροστά από τον Μαροκινό διεθνή επιθετικό του Ολυμπιακού, στα 20 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης (σύμφωνα με την κατάταξη της UEFA), βρίσκεται μόνο ο Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι με 19 γκολ σε 14 αγωνιστικές και μέσο όρο 1,3 γκολ ανά παιχνίδι (σ.σ αναφέρεται ο μ.ο σχετικά με τους αγώνες της ομάδας και όχι με τα παιχνίδια που έχει παίξει εκείνος), ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει επίσης ένα γκολ σε κάθε αγώνα, αλλά σε 14 αγωνιστικές, με τα δύο γκολ που σημείωσε χθες στη νίκη (4-1) Γιουβέντους επί της Ουντινέζε.

Δεκατρία γκολ, όσα και ο Ελ Αραμπί, έχει σημειώσει και ο Μοχάμεντ Σαλάχ με τη Λίβερπουλ, αλλά σε σύνολο 16 αγωνιστικών. Να σημειωθεί ότι ο Πολωνός διεθνής επιθετικός της Μπάγερν ήταν πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη για το 2020, σημειώνοντας 47 γκολ σε 44 αγώνες, μπροστά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που είχε 44 γκολ σε 45 ματς.