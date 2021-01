Κοινωνία

Κορονοϊός: συναγερμός μετά από κρούσματα σε γηροκομείο

Πόσοι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, αφού βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Έπειτα από τους επαναλαμβανόμενους διαγνωστικούς ελέγχους, που διενεργούνται στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, μετά το μοριακό τεστ (PCR) που έγινε συνολικά στους 83 ηλικιωμένους, βρέθηκαν θετικοί στην covid-19 έξι ωφελούμενοι.

Οι έξι φιλοξενούμενοι στο Δημοτικό Γηροκομείο οδηγήθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο Χανίων, καθ’ υπόδειξη του ΕΟΔΥ, όπου θα νοσηλευτούν στην κλινική διάμεσης νοσηλείας (covid), ώστε να δεχθούν όλη την απαραίτητη φροντίδα που θα χρειαστούν.

Διαγνωστικοί έλεγχοι έχουν γίνει και στο σύνολο του προσωπικού του ιδρύματος, ενώ σε συνεργασία με τις Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ (ΚΟΜΥ) Χανίων και συγκεκριμένα με τον Επόπτη, Στέφανο Ντουκάκη, τα τεστ θα συνεχιστούν σε μεγαλύτερη συχνότητα στη δομή, ώστε να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά του ιού.

Η διοίκηση και το προσωπικό του Δημοτικού Γηροκομείου, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ενώ υπάρχει διαρκής επικοινωνία του Προέδρου του Δ.Σ., Γιάννη Σημαντηράκη και του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη με τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, τον Διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργο Μπέα και τον αναπληρωτή Διοικητή Μάνο Μπολώτη, καθώς και τον ΕΟΔΥ, ώστε να τηρούνται αυστηρά τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Πηγή: flashnews.gr