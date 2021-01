Life

Έρευνα: Γυναίκες σκηνοθέτησαν αριθμό ρεκόρ ταινιών το 2020

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της έρευνας

Μια νέα έρευνα, που διεξήχθη από το Κέντρο Μελέτης των Γυναικών στην Τηλεόραση και τον Κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ, διαπιστώνει ότι αριθμός ρεκόρ ταινιών σκηνοθετήθηκε από γυναίκες το 2020.

Σε 100 κορυφαίες ταινίες με κέρδη, η έρευνα αναφέρει ότι οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 16% των σκηνοθετών, από 12% που ήταν το 2019 και 4% το 2018.

«Είναι σαφές ότι αυτό δείχνει ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, παρά την ανοδική τάση» σημειώνεται στη μελέτη Celluloid Ceiling - η οποία δημοσιεύεται ετησίως εδώ και δύο δεκαετίες.

Στην έρευνα αναφέρεται επίσης ότι μόνο το 21% όλων των σκηνοθετών, σεναριογράφων, παραγωγών, εκτελεστικών παραγωγών, εκδοτών και κινηματογραφιστών που εργάστηκαν στις κορυφαίες 100 ταινίες του περασμένου έτους ήταν γυναίκες (αύξηση κατά μια εκατοστιαία μονάδα από 2019).

Το 67% των ταινιών το 2020 απασχολούσε από καμία έως τέσσερις γυναίκες, σε ρόλους πίσω από τα παρασκήνια, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, ενώ το 70% των κινηματογραφικών φιλμ απασχολούσε 10 ή περισσότερους άνδρες με τους ίδιους ρόλους. «Αυτή η ανισορροπία είναι εντυπωσιακή» αναφέρει δρ. Μάρθα Λάουζε, η οποία επιτήρησε τη μελέτη, μέσω του Variety.

«Τα καλά νέα είναι ότι βλέπουμε δύο συνεχόμενα χρόνια αύξησης του αριθμού των γυναικών που σκηνοθετούν» προσθέτει. «Αυτό καταρρίπτει ένα πρόσφατο ιστορικό μοτίβο, στο οποίο οι αριθμοί αυξάνονταν το ένα έτος και μειώνονταν τον επόμενο. Τα κακά νέα είναι ότι το 80% των κορυφαίων ταινιών εξακολουθούν να μην έχουν γυναίκα στο τιμόνι» τόνισε η κ δρ. Μάρθα Λάουζε.

Φυσικά, το 2020 ήταν πολύ διαφορετικό για όλους στο Χόλιγουντ. Αν και η ταινία Nomadland της Κλόε Ζάο με τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ που έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές κυκλοφόρησε πέρυσι, το φιλμ της για τη Marvel, Eternals έχει καθυστερήσει - μαζί με μια άλλη παραγωγή της Marvel, σε σκηνοθεσία της Κέιτ Σόρτλαντ που αναμένεται το 2021 λόγω της COVID-19.

Το Κέντρο έχει λάβει υπόψη τις διακοπές των κινηματογραφικών παραγωγών λόγω της πανδημίας και παρακολούθησε επίσης την απασχόληση των γυναικών σε ταινίες, σύμφωνα με τη λίστα του Digital Watch Group, Watched at Home Top 20 Chart (20 κορυφαίες ταινίες που παρακολουθήθηκαν από το σπίτι). Σε αυτές τις ταινίες, οι γυναίκες αποτελούσαν μόλις το 19% όλων των σκηνοθετών, σεναριογράφων, εκτελεστικών παραγωγών, παραγωγών, διευθυντών μοντάζ και κινηματογραφιστών.

Πέρυσι, οι υποψήφιοι για το βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας 2020 ήταν μόνον άνδρες. Γυναίκες σκηνοθέτιδες, συμπεριλαμβανομένης της Γκρέτα Γκέργουικ, επέκριναν τη βιομηχανία για την έλλειψη πολυμορφίας και η Νάταλι Πόρτμαν εμφανίστηκε στην τελετή απονομής τον Φεβρουάριο με μία κάπα κεντημένη με τα ονόματα των γυναικών δημιουργών ταινιών που αγνοήθηκαν και δεν ήταν υποψήφιες.