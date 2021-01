Αθλητικά

Χάποελ Χολόν - ΑΕΚ: Σε περιπέτειες μπήκε η “Ένωση”

Έχασε την ευκαιρία να σφραγίσει την πρόκριση, αλλά και τη διαφορά από τη νίκη της στο ΟΑΚΑ.

Την ευκαιρία να “σφραγίσει” πρόωρα την πρόκριση για τα πλέι οφ του Basketball Champions League, έχασε στο Ισραήλ η ΑΕΚ, η οποία πλέον μπαίνει σε... περιπέτειες. Η “Ένωση” ηττήθηκε 77-71 από την Χάποελ Χολόν του Στέφανου Δέδα, για την 5η και προτελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης, και είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 3-2 στον 3ο όμιλο, ισοβαθμώντας πλέον με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι κάλυψαν και την εις βάρος τους διαφορά από την ήττα στο ΟΑΚΑ (100-96).

Πλέον, για να προκριθεί στην επόμενη φάση η ΑΕΚ, θέλει μόνο “διπλό” στη Λευκορωσία επί της Τσμόκι Μινσκ (20/1), στην τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η “Ένωση” ήταν ανταγωνιστική για 36 λεπτά, αλλά στη συνέχεια... κατέρρευσε και από το υπέρ της 65-67 είδε την Χάποελ να απαντά με σερί 12-0, κρατώντας χωρίς καλάθι την ελληνική ομάδα για περίπου τρία λεπτά και κόβοντας με σχετική άνεση πρώτη το… νήμα του τερματισμού.

Αστοχία, λάθη και ασύνδετη άμυνα στέρησαν από την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ένα πολύτιμο “διπλό”, με τον Έλληνα τεχνικό να βλέπει μέσα σε όλα και τον Δημήτρη Κατσίβελη να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι, προσθέτοντας το όνομά του στη λίστα απόντων, δίπλα σε αυτά του Νίκου Ζήση και Μάρκους Σλότερ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τάιρους ΜακΓκι με 18 πόντους, ενώ από την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Κιθ Λάνγκφορντ με 19, αλλά 0/3 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 38-32, 55-53, 77-71

Χάποελ Χολόν (Δέδας): Ντε Ζέου 12, Τζόνσον 16, ΜακΓκι 18, Πνίνι 5, Γουόρκμαν 7, Μπουρντιγιόν, Μπράντβαϊν, Μάιλς 12, Μισγκάβ 7.

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Γιάνκοβιτς 7, Λάνγκφορντ 19, Λοτζέσκι 6, Ματσιούλις 6, Μωραΐτης 10, Χρυσικόπουλος 2, Γκίκας 4, Κατσίβελης, Μορέιρα 9, Μόουζες 6, Ρογκαβόπουλος 2.