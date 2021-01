Κοινωνία

Συλλήψεις για την κλοπή 165000 ευρώ από... κοτέτσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί για την κλοπή από το "χρυσό" κοτέτσι.

Χειροπέδες σε τρεις αλλοδαπούς εργάτες που δούλευαν στα θερμοκήπια του 52χρονου αγρότη πέρασαν οι αστυνομικοί για την κλοπή των 165.000 ευρώ που είχε κρύψει στο κοτέτσι του στο Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία πολλά από τα χρήματα έχουν σταλεί ήδη στο εξωτερικό.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 20χρονος Πακιστανός ο οποίος μαζί με έναν 35χρονο Ινδό εργαζόντουσαν στα κτήματα και τα θερμοκήπια του 52χρονου από το Κορωπί.

Οι δύο άνδρες παρακολουθούσαν για εβδομάδες τις κινήσεις του, είχαν αντιληφθεί ότι στο κοτέτσι βρίσκεται κρυμμένος ένας μικρός θησαυρός και στις αρχές Δεκεμβρίου τον άρπαξαν.



Η υπόθεση έφτασε στην Αστυνομία στα τέλη του 2020, καθώς οι δύο εργάτες υποστήριζαν ότι κατάλαβαν το λάθος τους και θα επέστρεφαν τα χρήματα κάτι που τελικά δεν έκαναν και το θύμα της κλοπής απευθύνθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου.