Νίκη με ανατροπή η Λάρισα

Δεν άντεξε ο Προμηθέας Πάτρας κόντρα στους Λαρισινούς.

Μια σπουδαία νίκη, που ήρθε με εντυπωσιακή ανατροπή, σημείωσε η Λάρισα, επικρατώντας 85-81 του Προμηθέα για την 3η εξ αναβολής αγωνιστική της Α1 Ανδρών.

Η ομάδα της Πάτρας αν και ήλεγχε το παιχνίδι και βρέθηκε να προηγείται με 17 πόντους στην 3η περίοδο τελικά... ηττήθηκε.

Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους ήταν οι Ουέσλεϊ Γκόρντον (14 πόντους, 8 ριμπάουντ), Τζέρι Σμιθ (18 πόντους, 5 ριμπάουντ) και Τζέιμς Ουέμπ (14 πόντους, 9 ριμπάουντ).

Για τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Δημήτρης Αγραβάνης (15 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη για την Λάρισα, ενώ η ομάδα του Γιατρά παραμένει στην τελευταία θέση, αλλά έχει και τρεις αγώνες λιγότερους.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 35-44, 54-62, 85-81