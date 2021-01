Θεοφάνια: Ιερέας έριχνε αγιασμό με μάνικα (εικόνα)

Παράξενα

Παπάς «αγιάζει» πιστούς με… μάνικα πάνω σε πυροσβεστικό. Η δημόσια συγγνώμη του και οι αντιδράσεις.

Δημόσια συγγνώμη ζητά με δήλωσή του ο ιερέας Νικόλαος Καρανάσιος, που υπηρετεί στο Λιανοκλάδι, και ο οποίος «αγίαζε» πιστούς με… μάνικα πάνω σε πυροσβεστικό όχημα.

«Δεν ήθελα να σκανδαλίσω τους πιστούς…» λέει ο ιερέας, ζητώντας συγγνώμη από τον Μητροπολίτη, για την εικόνα, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η δήλωση συγγνώμης που έστειλε στο LamiaReport

«Έχοντας διακονήσει στη συγκεκριμένη ενορία ως εφημέριος εδώ και δέκα πέντε (15) περίπου συναπτά έτη και λόγω της αδυναμίας μου να επισκεφτώ και να αγιάσω κάθε σπίτι και κάθε πιστό αυτής, όπως έπραττα ακούραστα τα προηγούμενα έτη την παραμονή των Δεσποτικής Εορτής των Θεοφανίων, λόγω των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοΐου-COVID-19, θέλησα αυθόρμηταμε τον τρόπο αυτό να έλθω κοντά στο ποίμνιό μου, το οποίο είχα στερηθεί από τον Νοέμβριο μήνα.

Δυστυχώς όμως, λόγω της εν αγνοία μου δημοσίευσης της εικόνας μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,η ενέργειά μου αυτή προκάλεσε σκανδαλισμό.

Για την ενέργεια μου αυτή ζητώ ταπεινά συγγνώμη, πρώτα και κύρια από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών τον οποίο σέβομαι και τιμώ ως Πατέρα και Ποιμενάρχη μου, αλλά και από το ποίμνιο της Ενορίας μου το οποίο έως και σήμερα διακόνησα όσο και από τους λοιπούς πιστούς τους οποίους σκανδάλισε η συμπεριφορά μου αυτή».

Οργή Μητροπολίτη Συμεών

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr από πηγές της Ιεράς Μητροπόλεως ο κ. Συμεών μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός το καταδίκασε απερίφραστα διότι πρώτιστα συνιστά γελοιοποίηση του μυστηρίου του Αγιασμού, συν το γεγονός της παραβίασης τόσο των υγειονομικών μέτρων όσο και των εκκλησιαστικών νόμων, αλλά και διότι προκάλεσε τον σκανδαλισμό πολλών πιστών της Ενορίας και όχι μόνο.

Γι αυτό τον λόγο προχώρησε στην άμεση μετακίνηση του ιερέα σε ορεινή ενορία της Δυτικής Φθιώτιδας μέχρι τουλάχιστον να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης Φθιώτιδας

«Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών μόλις πληροφορήθηκε από τα ΜΜΕ την αυτόβουλη ενέργεια κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως την παραμονή των Θεοφανείων, προέβη άμεσα στα προσήκοντα μέτρα σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, τους ισχύοντες Νόμους της Πολιτείας και την εκκλησιαστική τάξη. Εξετάζει δε το ενδεχόμενο και περαιτέρω ενεργειών».

Εντολή για ΕΔΕ από το Δήμαρχο Λαμιέων:

'Aμεση ήταν η αντίδραση του Δήμου Λαμιέων, που όταν ενημερώθηκε για το απίστευτο αυτό συμβάν, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Σε σχέση με βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε και υπονοεί την εμπλοκή του Δήμου Λαμιέων σε δράσεις ιερωμένου έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω.

Ο συγκεκριμένος Ιερέας αιτήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2021 στο Δήμο την χορήγηση του συγκεκριμένου πυροσβεστικού αυτοκινήτου, για εργασίες καθαριότητας στο προαύλιο του Ιερού ναού.

Είναι η πολλοστή φορά που κατατίθεται παρόμοιο αίτημα από τον συγκεκριμένο ιερέα για την συγκεκριμένη εκκλησία, το οποίο συνήθως ικανοποιείται και μάλιστα άμεσα.

Ο Δήμος Λαμιέων ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι πρόκειται για παραπλάνηση των υπηρεσιών του Δήμου. Δεν είχε καμία ενημέρωση για τη συγκεκριμένη χρήση του πυροσβεστικού αυτοκινήτου.

Όταν ενημερώθηκε για τα συμβάντα διατάχτηκε ΕΔΕ για να φωτιστούν τα πραγματικά περιστατικά και να καταλογιστούν οι ευθύνες».

