Ποια ήταν η γυναίκα που σκοτώθηκε στο Καπιτώλιο

Σοκ προκάλεσε ο θάνατος γυναίκας μέσα στο Καπιτώλιο. Ακόμα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της χθες στην εισβολή στο Κογκρέσο πυροβολήθηκε από την αστυνομία του Καπιτωλίου, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, o Ρόμπερτ Κόντι.

Ονομαζόταν Άσλι Μπάμπιτ, ήταν παντρεμένη, είχε υπηρετήσει για 14 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία, υποστήριζε σθεναρά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ζούσε στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο, στη νότια Καλιφόρνια, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ήταν ανάμεσα στους διαδηλωτές που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, όπου τα μέλη του Κογκρέσου είχαν αρχίσει τη διαδικασία κύρωσης της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, για την εμποδίσουν.

«Ένστολοι άνδρες της αστυνομίας του Καπιτωλίου βρέθηκαν αντιμέτωποι» με τους ανθρώπους που εισέβαλαν και «κάποια στιγμή ο ένας εξ αυτών έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου» και την πέτυχε, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Ρόμπερτ Κόντι.

Διενεργείται εσωτερική έρευνα για αυτό το «τραγικό συμβάν», πρόσθεσε.

Άλλοι τρεις άνθρωποι, μια γυναίκα και δύο άνδρες, πέθαναν στον χώρο του Καπιτωλίου εξαιτίας «έκτακτων ιατρικών περιστατικών», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ή να διευκρινίσει αν συμμετείχαν στην διαδήλωση.

Τα ακριβή αίτια των θανάτων τους θα διαπιστωθούν από τους ιατροδικαστικούς οι οποίοι θα κάνουν νεκροτομές, πρόσθεσε.

Ο Κόντι μίλησε για 52 συλλήψεις, 47 λόγω παραβίασης της απαγόρευσης κυκλοφορίας που επέβαλε η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ μετά τις 18:00 χθες, με 26 από αυτές μέσα στον χώρο του Καπιτωλίου. Άλλοι συνελήφθησαν επειδή οπλοφορούσαν χωρίς άδεια ή είχαν όπλα που είναι απαγορευμένα, πρόσθεσε.

Για να αποτραπούν νέες διαδηλώσεις και νέα επεισόδια, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ αποφάσισε να παραταθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες, με άλλα λόγια ως το τέλος της θητείας του Τραμπ. Αυτό της επιτρέπει, αν κρίνει πως είναι απαραίτητο, να επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας, όπως έκανε χθες, και να ζητήσει πρόσθετα μέσα.