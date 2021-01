Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μετάλλαξη: Δραματική προειδοποίηση του ΠΟΥ στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συνιστά ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Ευρώπη οφείλει «να αντιμετωπίσει» μία «ανησυχητική κατάσταση», εξαιτίας της κυκλοφορίας της νέας μεταδοτικότερης μετάλλαξης του κορονοϊού, που εντοπίσθηκε αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, προειδοποίησε ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Τα βασικά μέτρα, αυτά που όλοι γνωρίζουμε, πρέπει να ενισχυθούν για την μείωση της μετάδοσης, την ελάφρυνση των υπηρεσιών υγείας Covid-19 και για να σωθούν ζωές», δήλωσε ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Χανς Κλούγκε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Είναι σημαντικό να γενικευθεί η χρήση μάσκας, να περιορισθούν οι κοινωνικές συναθροίσεις, να τηρηθεί η κοινωνική αποστασιοποίηση και το πλύσιμο των χεριών και όλα αυτά τα μέτρα να συνδυασθούν με αποτελεσματικά συστήματα διάγνωσης και ιχνηλάτησης και την απομόνωση των ασθενών, συνόψισε ο Χανς Κλούγκε.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΠΟΥ, το νέο στέλεχος «θα μπορούσε προοδευτικά να αντικαταστήσει τα άλλα που βρίσκονται σε κυκλοφορία στην Ευρώπη, όπως έχει παρατηρηθεί ότι έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο και όλο και περισσότερο στην Δανία».

Είκοσι δύο χώρες της ευρωπαϊκής ζώνης, στην οποία περιλαμβάνονται 53 χώρες ανάμεσά τους και η Ρωσία, έχουν πλέον καταγράψει κρούσματα που συνδέονται με το νέο στέλεχος, διευκρίνισε ο ΠΟΥ.

Η βρετανική μετάλλαξη ("VOC 202012/01") δεν αλλάζει την φύση της ασθένειας: «η Covid-19 δεν είναι ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο σοβαρή» και «τα παιδιά δεν φαίνεται να είναι περισσότερο εκτεθειμένα», υπενθύμισε ο Χανς Κλούγκε, προσθέτοντας ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και κατά της μετάλλαξης.

Ομως, το γεγονός της αυξημένης μεταδοτικότητας, η μετάλλαξη απειλεί να αυξήσει τον αριθμό των κρουσμάτων και να επιβαρύνει τα συστήματα υγείας, προειδοποιεί ο ΠΟΥ.

«Είναι μία κατάσταση ανησυχητική, που σημαίνει ότι κατά την διάρκεια μίας βραχείας περιόδου θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα από αυτά που έχουμε κάνει και να ενισχύσουμε τα μέτρα δημόσιας υγείας και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης για την επιπέδωση των καμπυλών που έχουν εκτοξευθεί σε πολλές χώρες», δήλωσε ο Χανς Κλούγκε.

Η Ευρώπη έχει καταγράψει περισσότερα των 27,6 εκατομμυρίων κρουσμάτων και 603.000 θανάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ.