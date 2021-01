Κόσμος

Γερουσία: Άμεση απομάκρυνση του Τραμπ ζητούν οι Δημοκρατικοί

Βουλευτές καταρτίζουν και κατηγορητήριο για πρόταση μομφής κατά του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ. Την αποπομπή του ζητά και η Πελόζι

Ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία ζήτησε σήμερα από τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να προσφύγει στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος προκειμένου να απομακρυνθεί άμεσα από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν το πράξει, τότε το Κογκρέσο πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία παραπομπής του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα με σκοπό την καθαίρεσή του.

«Αυτό που συνέβη χθες στο αμερικανικό Καπιτώλιο ήταν μια ανταρσία εναντίον των ΗΠΑ, που υποκινήθηκε από τον πρόεδρο», δήλωσε ο Σούμερ σε ανακοίνωσή του. «Αν ο αντιπρόεδρος και το υπουργικό συμβούλιο αρνηθούν να σηκώσουν ανάστημα, το Κογκρέσο πρέπει να ξανασυνεδριάσει για να ασκήσει πρόταση μομφής κατά του προέδρου», πρόσθεσε.

Η αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ από την προεδρία είναι μια «επείγουσα ανάγκη υψίστης σημασίας», δήλωσε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο και τους υποστηρικτές του για συμμετοχή σε ένα «αποτυχημένο πραξικόπημα».

Η Πελόζι κάλεσε τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να προσφύγει αμέσως στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος για να κηρύξει τον Ντόναλντ Τραμπ «ακατάλληλο» να κυβερνήσει, λέγοντας ότι ελπίζει να έχει την απάντηση του αντιπροέδρου «σήμερα». Αν ο Πενς δεν το πράξει, το Κογκρέσο «μπορεί να είναι έτοιμο να προχωρήσει σε διαδικασίες πρότασης μομφής», πρόσθεσε η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής.

Την ίδια ώρα, Δημοκρατικοί βουλευτές καταρτίζουν κατηγορητήριο για πρόταση μομφής κατά του Τραμπ με σκοπό την απομάκρυνσή του. «Διανέμονται άρθρα κατηγορίας που ετοιμάσαμε ο βουλευτής Τεντ Λιου, ο βουλευτής Ράσκιν και εγώ για να απομακρύνουμε από το αξίωμα τον πρόεδρο, έπειτα από την χθεσινή επίθεση στο αμερικανικό Καπιτώλιο», είπε ο Σίσιλιν.

Επιπλέον, σε δήλωση κατά του Τραμπ προέβη και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής, Άνταμ Κίνζιγκερ. «Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο πρόεδρος έχει χάσει την επαφή, όχι μόνο με τα καθήκοντά ή ακόμη και με τον όρκο του, αλλά και με την ίδια την πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC, ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στηρίξει μια διαδικασία παραπομπής του Τραμπ στο Κογκρέσο με σκοπό την καθαίρεσή του.