Κοινωνία

Γυναίκες... έσπρωχναν ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακίνηση ναρκωτικά με "άρωμα" γυναίκας. Τρεις συλλήψεις.

Στη σύλληψη τριών γυναικών για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα προχώρησαν οι αρχές.

Οι τρεις γυναίκες, αλλοδαπές, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 5ης Ιανουαρίου στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών και για πλαστογραφία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του σταθμού μετρό «Αττική», με συσχετιζόμενη οικία πλησίον του σημείου και μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκαν οι διακινητές και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Στην εν λόγω οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

339 γραμμάρια ηρωίνης,

115 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

13 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

166 γραμμάρια νοθευτικής ουσίας,

28 φαρμακευτικά σκευάσματα,

το χρηματικό ποσό των 1.745 ευρώ,

9 πλαστά διαβατήρια και

πλήθος συσκευασιών για τη δοσοποίηση ναρκωτικών ουσιών

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.