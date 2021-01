Πολιτισμός

Έλβις Πρίσλεϊ: τα γενέθλια του “βασιλιά” και οι θεωρίες συνωμοσίας (βίντεο)

Ο θρύλος της μουσικής βιομηχανίας που αγαπήθηκε όσο λίγοι, έφυγε πολύ νωρίς. Σε ποιο στοιχείο “στηρίζονται” θαυμαστές του που υποστηρίζουν ότι “ο Έλβις ζει”.