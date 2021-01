Κοινωνία

Lockdown: αγνόησε τα μέτρα κι άνοιξε το τσιπουράδικο

Εκτός από τους μόνιμους πελάτες, το «ένοχο» μυστικό, το έμαθε κι η Αστυνομία.

Μπορεί απ΄ έξω το τσιπουράδικο να έδειχνε ότι ήταν κλειστό, όμως κάποιοι θαμώνες πίσω από τις κατεβασμένες κουρτίνες απολάμβαναν τους μεζέδες και τα τσίπουρα της ιδιοκτήτριας, στην πόλη της Λαμίας.

Όμως εκτός από τους "σταθερούς πελάτες" το μυστικό το έμαθε και η αστυνομία, με αποτέλεσμα το μεσημερι της Παρασκευής να κάνει αιφνιδιαστικό έλεγχο.

Οι αστυνομικοί βρήκαν την ιδιοκτήτρια να μαγειρεύει στην κουζίνα και δυο θαμώνες να πίνουν τα τσιπουράκια τους.

Έτσι όπως προβλέπει ο νόμος η ιδιοκτήτρια συνελήφθη για να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, ενώ της επιβλήθηκε και πρόστιμο 5.000 ευρω.

Επίσης στους δυο θαμώνες επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση.

Πηγή: lamiareport.gr