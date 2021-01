Αθλητικά

Πέθανε πρώην παίκτης του ΠΑΣ Γιάννινα

Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από την ζωή ο Κρίστοφερ Μαμπουλού.

Την τελευταία πνοή του άφησε ο 30χρονος Κονκολέζος ποδοσφαιριστής Κρίστοφερ Μαμπουλού προκαλώντας θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Μαμπουλού, ο οποίος τη σεζόν 2016-17 έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, έφυγε από τη ζωή ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με τους φίλους του σε προάστιο του Παρισιού και συγκεκριμένα στο Μονφερμέιγ, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κρίστοφερ Μαμπουλού προδόθηκε από την καρδιά του. Ο Κονγκολέζος εξτρέμ είχε σκοράρει 3 φορές σε 22 παιχνίδια στη Super League με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα τη σεζόν 2016-17.