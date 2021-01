Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: τι ισχύει για το εμβόλιο σε εγκύους και για τον θηλασμό

Τι αναφέρει η Πρ. της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τις επιφυλάξεις διεθνώς και τις “ειδικές περιπτώσεις”. Τι τόνισε για τις κυήσεις.

«Τα άτομα άνω των 85 ετών είναι τα πιο ευάλωτα στον κόσμο στον κορονοϊό, καθώς παγκοσμίως πολλά άτομα αυτής της ομάδας που μπήκαν στο νοσοκομείο και σε αναπνευστήρες δεν κατάφεραν να βγουν από αυτά», είπε η επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Σύμφωνα με την Μαρία Θεοδωρίδου, ο εμβολιασμός των ατόμων αυτής της ηλικίας γίνεται και στην Ελλάδα, όπως και σε όλον τον κόσμο, με προτεραιότητα, λέγοντας ότι είναι ηθική υποχρέωση των νεότερων να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους.

Σημείωσε ότι ο εμβολιασμός θα γίνει σε δύο δόσεις, λέγοντας ότι είναι απαραίτητες και οι δύο δόσεις, καθώς με την πρώτη δόση δημιουργούνται αντισώματα και μακροπρόθεσμη άμυνα του οργανισμού και με την δεύτερη ενισχύεται ακόμη περισσότερο το αμυντικό σύστημα του οργανισμού. Τόνισε δε ότι αν κάποιος αναβάλλει την μία δόση του εμβολιασμού, η προστασία του ατόμου θα είναι ανεπαρκής.

Όπως προσέθεσε, με τον εμβολιαμσό των υγειονομικών, εμβολιάστηκαν και πολλές γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, φέρνοντας στο προσκήνιο το ερώτημα για τον εμβολιασμό ενάντια στον κορονοϊό, στην περίοδο της εγκυμοσύνης. Η κ. Θεοδωρίου επεσήμανε ότι το εμβόλιο κατά του Covid, ως μόρια και ως τρόπος δράσης, φαίνεται ότι είναι απίθανο να έχει οποιαδήποτε επίπτωση στην έγκυο ή το κυοφορούμενο έμβρυο. Ωστόσο, συμπλήρωσε, ότι καθώς δεν περιελήφθησαν εγκυμονούσες στο πλαίσιο των κλινικών δοκιμών, η σύσταση που γίνεται είναι να μην εμβολιαστούν οι εγκυμονούσες ή εάν έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση, να υπάρχει μία επιφύλαξη για την δεύτερη δόση, ενώ ακόμη είπε ότι θα πρέπει να μην προγραμματίζεται κύηση αμέσως μετά την έγχυση του εμβολίου στο σώμα της γυναίκας.

Σε ότι αφορά τις ειδικές περιπτώσεις, για εγκύους που εργάζονται σε χώρους με αυξημένη επικινδυνότητα, η κ. Θεοδωρίδου είπε ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι περιπτώσεις κατά μόνος, σημειώνοντας πάντως ότι σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να επιλεγεί ο εμβολιασμός,

Ακόμη, υπογράμμισε ότι το εμβόλιο δεν έχει κάποια επίδραση στον μητρικό θηλασμό, τονίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διακοπεί αυτό το «δώρο» των μητέρων στα νεογνά.